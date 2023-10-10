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被指邊詆毀邊示愛 汪小菲要大S經紀人3天內公開道歉

記者林怡秀／即時報導
汪小菲。（取材自微博）
汪小菲。（取材自微博）

汪小菲日前和中國博主連線直播，認了自己還愛前妻大S，甚至還反問博主「復婚不好嗎？」引發熱烈討論，而大S也透過經紀人證實汪小菲私下多次求復婚，她均已明確拒絕，並希望汪小菲別「一邊詆毁一邊示愛」，據「鏡週刊」報導，汪小菲今也透過律師發聲明反擊，表示大S近來因為染疫導致身體欠佳，所以才請保母和司機多關心，汪小菲要求大S經紀人3天內必須公開道歉，否則提告。

聲明全文：

茲就廖瑋琪女士於10月9日發表聲明指控本所當事人汪小菲先生「一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以「愛」之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」云云，特代本所當事人汪小菲先生聲明如下：

一、本件係受本所當事人汪小菲先生委任意旨辦理：

二、據當事人到所委稱： 「1.雙方離婚後，本人仍持續聘請司機與保母照顧徐熙媛女士，特別是徐熙媛女士身身體狀況仍須旁人協助，長期付出至今，有相關證據禁得起考驗。

2.本人均配合法庭要求進行相關程序，多次回到台北陪伴及配合法庭要求參與相關庭期，從無干擾法庭審理之行為。

3.徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，亟需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義。廖瑋琪女士竟指控本人一邊詆毀大S又一邊示愛，嚴重偏離事實，影響本人聲譽甚鉅。

4.廖瑋琪女士身為徐熙媛女士之長期合作夥伴，對於上開情況應相當清楚，竟對本人作出不實指控。特此委任律師聲明上開事項，並請廖瑋琪女士於三日內就上開不實聲明公開道歉，否則本人將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。」

三、特此，代本所當事人汪小菲先生聲明如上。

群策法律事務所許英傑律師

汪小菲 大S 徐熙媛

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