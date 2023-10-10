我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

古裝版「白夜追兇」 「繁城之下」白宇帆、寧理攜手破懸案

娛樂新聞組／綜合報導
「繁城之下」由白宇帆（見圖）、寧理兩大實力派主演。（取材自微博）
「繁城之下」由白宇帆（見圖）、寧理兩大實力派主演。（取材自微博）

古裝社會派推理劇「繁城之下」是由實力派演員白宇帆、寧理擔任兩大主角，劇情主要講述發生在明朝的離奇命案，有網友看完預告片，已經被故事節奏吸引了，還有人說這部劇有古裝版「白夜追兇」的感覺。

寧理（取材自微博）
寧理（取材自微博）

新快報報導，「繁城之下」主要講述了明朝萬歷三十七年，江南蠹縣的小捕快曲三更（白宇帆飾）師父冷捕頭（王策飾）離奇死亡，隨之接連發生兇案，曲三更攜手典史宋辰（寧理飾）、同伴高士聰（劉怡滄飾）、冷桂兒（向涵之飾）、鳳可追（張昊唯飾）等人深入調查，意外揭開塵封二十年懸案的故事。

官方釋出的終極預告在詭魅緊張的氛圍中展開，被人掐滅的燭火，受驚亂飛的烏鴉，暗夜橫飛的火苗…整個故事的離奇基調呼之欲出。而接連發生的兇案，死狀各異的受害者，更讓人看得心中惴惴。除了找出案件的真相之外，預告中還透露著故事將不僅圍繞著兇案本身展開，各種錯綜複雜的勢力交鋒，也將成為影集的一大亮點。兇手是否真如曲三更所說，在用屍體向眾人傳話？看似各不相關的案件背後，又隱匿著什麼樣的深仇大恨和曲折原委？一切都亟待觀眾在劇中找到答案。

此外，當天同步釋出的群像海報建構了另一層懸念。海報中眾人皆站於大雨之中，曲三更眼神堅定毫無動搖，查明師父之死、找出真相是他始終堅守的信念；典史宋辰則目光銳利面目冷峻，寬袍斂袖作思忖之態，一個老到的衙門酷吏形象呼之欲出；冷桂兒、高士聰、鳳可追等與曲三更一同查案之人目光冷凝，雖然身分不同，但求真之心始終如一。除此之外，劇中將漸次登場的林四娘、魏知縣、冷捕頭、陸遠暴、陸直、易班頭等角色各自偏站一隅，神色情態各異，看似毫無關聯，他們中是否還有其他被害之人？真兇又是否藏於眾人之間？巨大的資訊量引發了無限想像。不難想到，即使迷霧重重危機叢生，但一切冤屈終將被洗刷，一切真相終將大白於天下，而曲三更將如何攜手同伴抓到幕後作惡之人、昭彰天理公道，則成為「繁城之下」最重要的看點。

作為一部古裝社會派推理劇，「繁城之下」透過一系列案中案串聯起一樁二十年前的巨大懸案，以高密度的情節和快節奏的推進，不斷鋪陳意外「反轉」，將帶給觀眾全新的沉浸式破案體驗。同時，劇集也未只將目光集中於案件本身，而是在案件之上更多延展出對人性的思辨和剖析，透過挖掘這樁橫跨二十年懸案的最終真相，拆解出曲折在多舛的命運之下，變與不變的人性底色，並透過基於人性的不同抉擇，讓觀眾更切身地明白「人性善惡難辨，仍要堅守公道」的核心立意，引導觀眾堅信公道正理之明、人心向善之義。

上一則

泰勒絲缺席NFL球賽 對緋聞男友退燒？

下一則

吳宇森坦言 再與發哥合作「好困難」 竟是這個原因

延伸閱讀

南韓分屍懸案拍成電影引眾怒 導演急刪文平息抗議

南韓分屍懸案拍成電影引眾怒 導演急刪文平息抗議
27年懸案 饒舌歌手夏庫爾被殺 目擊者自傳 露餡就是兇手

27年懸案 饒舌歌手夏庫爾被殺 目擊者自傳 露餡就是兇手
27年懸案大突破 誰殺了饒舌歌手2Pac？ 檢控「目擊證人就是兇手」

27年懸案大突破 誰殺了饒舌歌手2Pac？ 檢控「目擊證人就是兇手」
3朵「85花」女神楊冪、劉詩詩、唐嫣 古裝強勢回歸

3朵「85花」女神楊冪、劉詩詩、唐嫣 古裝強勢回歸

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治