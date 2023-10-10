古裝版「白夜追兇」 「繁城之下」白宇帆、寧理攜手破懸案

「繁城之下」由白宇帆（見圖）、寧理兩大實力派主演。（取材自微博）

古裝社會派推理劇「繁城之下」是由實力派演員白宇帆、寧理擔任兩大主角，劇情主要講述發生在明朝的離奇命案，有網友看完預告片，已經被故事節奏吸引了，還有人說這部劇有古裝版「白夜追兇」的感覺。

寧理（取材自微博）

新快報報導，「繁城之下」主要講述了明朝萬歷三十七年，江南蠹縣的小捕快曲三更（白宇帆飾）師父冷捕頭（王策飾）離奇死亡，隨之接連發生兇案，曲三更攜手典史宋辰（寧理飾）、同伴高士聰（劉怡滄飾）、冷桂兒（向涵之飾）、鳳可追（張昊唯飾）等人深入調查，意外揭開塵封二十年懸案的故事。

官方釋出的終極預告在詭魅緊張的氛圍中展開，被人掐滅的燭火，受驚亂飛的烏鴉，暗夜橫飛的火苗…整個故事的離奇基調呼之欲出。而接連發生的兇案，死狀各異的受害者，更讓人看得心中惴惴。除了找出案件的真相之外，預告中還透露著故事將不僅圍繞著兇案本身展開，各種錯綜複雜的勢力交鋒，也將成為影集的一大亮點。兇手是否真如曲三更所說，在用屍體向眾人傳話？看似各不相關的案件背後，又隱匿著什麼樣的深仇大恨和曲折原委？一切都亟待觀眾在劇中找到答案。

此外，當天同步釋出的群像海報建構了另一層懸念。海報中眾人皆站於大雨之中，曲三更眼神堅定毫無動搖，查明師父之死、找出真相是他始終堅守的信念；典史宋辰則目光銳利面目冷峻，寬袍斂袖作思忖之態，一個老到的衙門酷吏形象呼之欲出；冷桂兒、高士聰、鳳可追等與曲三更一同查案之人目光冷凝，雖然身分不同，但求真之心始終如一。除此之外，劇中將漸次登場的林四娘、魏知縣、冷捕頭、陸遠暴、陸直、易班頭等角色各自偏站一隅，神色情態各異，看似毫無關聯，他們中是否還有其他被害之人？真兇又是否藏於眾人之間？巨大的資訊量引發了無限想像。不難想到，即使迷霧重重危機叢生，但一切冤屈終將被洗刷，一切真相終將大白於天下，而曲三更將如何攜手同伴抓到幕後作惡之人、昭彰天理公道，則成為「繁城之下」最重要的看點。

作為一部古裝社會派推理劇，「繁城之下」透過一系列案中案串聯起一樁二十年前的巨大懸案，以高密度的情節和快節奏的推進，不斷鋪陳意外「反轉」，將帶給觀眾全新的沉浸式破案體驗。同時，劇集也未只將目光集中於案件本身，而是在案件之上更多延展出對人性的思辨和剖析，透過挖掘這樁橫跨二十年懸案的最終真相，拆解出曲折在多舛的命運之下，變與不變的人性底色，並透過基於人性的不同抉擇，讓觀眾更切身地明白「人性善惡難辨，仍要堅守公道」的核心立意，引導觀眾堅信公道正理之明、人心向善之義。