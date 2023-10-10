日劇「法醫女王」傳翻拍陸版 女主角是她…

陸版「法醫女王」傳將由宋軼擔任女主角。(取材自微博)

由石原里美主演的日劇 「法醫女王」，2018年播出時曾在日本 連續9周拿下收視冠軍，南韓 去年宣布買下翻拍版權，近日又傳出陸版準備開拍消息，且女主角人選也被爆出是「古裝劇美女」宋軼。消息一出，引發網友熱議。

「法醫女王」敘述政府新設立非自然死因研究所，由2名法醫和其團隊一起努力，在非自然死亡的遺體中找出真正死因，藉由解剖調查，還原死者生前經歷的真相。該劇在豆瓣網得到9.3高分，堪稱網友心目中神作。

早在2018年，中國就傳出買下「法醫女王」版權將翻拍，一度讓網友十分反彈，擔心「毀了神劇」，但後來卻沒了下文，直到近日才又傳出相關消息。

最新傳聞指出，「法醫女王」將由33歲的宋軼擔任女主角。

據悉，宋軼2010年以「新紅樓夢」出道，至今拍過數十部電視劇，最有名的是「慶餘年」、「贅婿」、「長風渡」等，她的演技自然到位，是公認的「古裝劇美女」。

對於「法醫女王」翻拍，網友反應兩極，有人質疑「劇中的東西放在日本不奇怪，放中國就很奇怪了」，但也有人看好宋軼的演技，認為她會有一番新的詮釋。