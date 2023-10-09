陳奕迅哭了 親留神祕數字引轟動「想找回那位朋友」

陳奕迅(左)推出新專輯「CHIN UP!」，封面由香港藝術家Michael Lau操刀。（環球音樂提供）

香港 著名歌手陳奕迅（Eason）相隔5年推出全新專輯「CHIN UP!」，成功預購粉絲將有機會獲得親筆簽名版本，簽名期間他似乎有感而發，低頭抹去臉上淚水，他表示：「這張專輯是好多人用心做的心血，不止我一個人，是大家努力的成果，又看到同事好像工廠工人，不停地等我簽完並包好專輯…大家辛苦了。」

他忘記到底多久沒辦簽唱會，只記得有次簽到太累，竟然寫上一連串像是電話號碼的數字，讓同仁既好奇又一頭霧水提出疑問，Eason笑稱：「我說真的不知道寫了什麼號碼，很想找回那位朋友，不知道有沒有留下來？有的話拍照傳來給我看看，很想再看一次。」這回他花超過4小時簽完CD，驚喜地在最後1張簽名畫了心心印記，讓作品更添收藏價值。

新專輯封面由香港藝術家Michael Lau操刀，以童真風格畫作呈現無憂無慮的感受，其中底部的9片彩雲靈感來自英文諺語「on cloud nine」，即指樂翻天的意思，Eason提到專輯內印有迷你版封面插畫，以及封面畫作的證書供歌迷留念。

Eason表示想藉著專輯鼓舞大家一起挺起胸膛，從中得到力量繼續向前，昂首闊步面對變幻萬千的未來。另外，預購專輯者可報名搶購參加10月23日發片記者會的大獎，參與「EVERYBODY! CHIN UP!」活動也有機會到澳門 挺Eason，詳請請洽台灣環球音樂官方社群。