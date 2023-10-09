「那光頭跑了」… 汪小菲認了還愛大S 「復婚不好嗎?」
汪小菲和大S(徐熙媛)離婚已經超過一年，大S光速和舊愛具俊曄再婚，而汪小菲也和張穎穎交往，不過戀情後來不了了之。汪小菲日前和中國博主關立新連線直播，竟說「那個光頭不在台北住，他跑了」，更說大S身體不好，他放不下前妻。博主反問他，大S需要他這份愛嗎？汪小菲回，「她需要，因為她是一個女明星，她需要別人愛她」，並承認自己還愛大S，讓博主忍不住瞪大眼睛。
博主先是表示，很驚訝汪小菲還能帶著爸爸和大S媽媽一起吃飯，而且氣氛特別和諧。汪小菲解釋自己和S媽並沒有矛盾，「然後我爸和她媽四年都沒見了，我們再見一面，一樣像家人一樣」。汪小菲聲音聽來有點沙啞，還指控具俊曄，「那個光頭根本不在台北住，他跑了」，又說大S身體不好，「不管怎麼樣，那是我前妻，我不會放下她。」講完要博主幫他分析分析。
博主先是問汪小菲，有沒有問過大S的態度。汪小菲率直回答，「沒有」，坦言和對方斷了聯繫，但他和大S相處十幾年，他知道大S需要這份愛。博主又問，「你對她是愛，還是可憐？」汪小菲沉默幾秒後，回答「愛」。博主瞪大眼，「你還愛著是吧」，又問「但她和光頭不是結婚了嗎」。汪小菲說，「他們結他們的唄」，表示不會和大S復婚。博主建議，那就和朋友一樣相處。但不知道汪小菲是不是喝醉，後來又吐一句，「還能再復婚嗎？不好嗎？」看來對大S仍舊情難忘。
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