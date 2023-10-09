Angelababy缺席「跑男」 被封殺?避風頭?

Angelababy是「奔跑吧」的固定班底，堪稱節目最資深的元老之一。(取材自微博)

中國知名女星Angelababy (楊穎)近日被爆在巴黎看瘋馬秀，引發議論，雖然瘋馬秀官方事後發文稱Baby根本沒有去看秀，但還是有網友曬出Baby出入場紀錄打臉。面對爭議，中國官方疑似對她祭出軟封殺，「奔跑吧」(跑男)和「聽說很好吃」兩綜藝也分別做出不錄製與停播聲明。

據知情人士透露，10月12日到15日是跑男特別季的錄製，但Baby對接方傳出消息，稱因為Baby「行程衝突」，所以將缺席這次跑男的錄音。另外，「聽說很好吃」也宣布這周停播。

不少網友懷疑，Baby是因為瘋馬秀事件遭到封殺了。但隨後有粉絲跳出來解釋，跑男錄製每個成員都有缺席的情況，屬於正常行為，不存在被抵制。

但接著又有網友表示，令一個綜藝「現在就出發」本來有Baby，結果在瘋馬秀事件發酵以後，發布動態都不帶Baby了。

眾所周知，Baby是「奔跑吧」的固定班底，從2014年起就是成員，堪稱最資深的元老之一，該綜藝更是她的「代表作」，就連當時生完小孩就立馬回歸。如今傳出因「行程衝突」就不錄製，還是讓許多網友感到不解，該消息也迅速登上熱搜。但也有人認為，Baby應該是避風頭去了。