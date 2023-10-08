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汪小菲認了還愛大S 凌晨連線驚吐「復婚不好嗎」

記者林怡秀／即時報導
汪小菲連線直播時，承認自己還愛大S。(取材自微博)
汪小菲連線直播時，承認自己還愛大S。(取材自微博)

汪小菲大S(徐熙媛)離婚已經超過1年，大S光速和舊愛具俊曄再婚，而汪小菲也和張穎穎交往，不過戀情後來不了了之，汪小菲今天凌晨和中國博主關立新連線直播，汪小菲竟說「那個光頭不在台北住，他跑了」，更說大S身體不好，他放不下前妻，博主反問他大S需要他這份愛嗎？汪小菲回「她需要，因為她是一個女明星，她需要別人愛她」，並承認自己還愛大S，讓博主忍不住瞪大眼睛。

中國博主深夜和汪小菲連線直播。（取材自微博）
中國博主深夜和汪小菲連線直播。（取材自微博）

博主先是表示，很驚訝汪小菲還能帶著爸爸和大S媽媽一起吃飯，而且氣氛特別和諧，汪小菲解釋自己和S媽並沒有矛盾，「然後我爸和她媽4年都沒見了，我們再見一面，一樣像家人一樣」，汪小菲聲音聽來有點沙啞，還指控具俊曄「那個光頭根本不在台北住，他跑了」，又說大S身體不好，「不管怎麼樣，那是我前妻，我不會放下她。」講完要博主幫他分析分析。

離婚協議洩個資遭前妻大S提告，汪小菲至北檢出庭後稱家務事拒絕受訪。（記者蔣永佑／...
離婚協議洩個資遭前妻大S提告，汪小菲至北檢出庭後稱家務事拒絕受訪。（記者蔣永佑／攝影）

博主先是問汪小菲有沒有問過大S的態度，汪小菲率直回答「沒有」，坦言和對方斷了聯繫，但他和大S相處10幾年，他知道大S需要這份愛，博主又問「你對她是愛，還是可憐？」汪小菲沉默幾秒後，回答「愛」，博主瞪大眼「你還愛著是吧」，又問「但她和光頭不是結婚了嗎」，汪小菲說「他們結他們的唄」，表示不會和大S復婚，博主建議那就和朋友一樣相處，但不知道汪小菲是不是喝醉，後來又吐一句「還能再復婚嗎？不好嗎？」看來對大S仍舊情難忘。

汪小菲 大S 具俊曄

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