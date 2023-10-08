孫儷隔4年再曬海灘合影 身高快被兒追上
時隔四年，孫儷再次在熟悉的海邊拍攝全家福。照片中，孫儷一家四口面朝大海，手牽手站在海灘上，每個人都穿著白色T恤搭配短褲，又細又直的長腿，相當吸睛。有眼尖網友發現，11歲的「等等」身高竄升，即將超過165公分的媽媽。
其實，孫儷一家人早年幾乎年年都會在這片海灘拍全家福，但2019年起，由於種種原因，中斷了這個傳統，直到近日，孫儷又開啟了海灘全家福模式。
和2019年的照片相比，孫儷和鄧超似乎沒有變化，但兒子「等等」和女兒「小花」卻長大很多。尤其是等等，11歲的他皮膚曬得黝黑，身高快要追上媽媽。
孫儷在評論中感嘆地寫，估計下次再拍海邊照，等等可能就和她一樣高了。
9歲的小花也變成了一個大姑娘，身高到達了媽媽的肩膀。
眾所周知，孫儷和鄧超每隔一段時間就會拍攝全家福，早在他們結婚五周年時就曾拍了一組民國風全家福。
照片中，一家四口都穿著民國風格的服裝，但只有孫儷和鄧超端坐在山水畫作屏風前，兩個孩子則是自然地在旁玩耍，美好幸福的畫面吸引了不少人點讚。
今年6月間，孫儷發長文慶祝與鄧超結婚12周年，則是曬出一張全家福油畫，畫中一家四口在田裡挖地瓜，場景溫馨，一度引起話題。
上一則
趙麗穎自拍私下清涼穿搭 露驚人「排骨胸」粉絲心疼
下一則
FB留言