孫儷隔4年再曬海灘合影 身高快被兒追上

孫儷最新全家福中，11歲的「等等」(右二)身高竄升。(取材自微博)

時隔四年，孫儷 再次在熟悉的海邊拍攝全家福。照片中，孫儷一家四口面朝大海，手牽手站在海灘上，每個人都穿著白色T恤搭配短褲，又細又直的長腿，相當吸睛。有眼尖網友發現，11歲的「等等」身高竄升，即將超過165公分的媽媽。

其實，孫儷一家人早年幾乎年年都會在這片海灘拍全家福，但2019年起，由於種種原因，中斷了這個傳統，直到近日，孫儷又開啟了海灘全家福模式。

孫儷一家四口2019年也曾在海灘拍過全家福。(取材自微博)

和2019年的照片相比，孫儷和鄧超 似乎沒有變化，但兒子「等等」和女兒「小花」卻長大很多。尤其是等等，11歲的他皮膚曬得黝黑，身高快要追上媽媽。

孫儷在評論中感嘆地寫，估計下次再拍海邊照，等等可能就和她一樣高了。

9歲的小花也變成了一個大姑娘，身高到達了媽媽的肩膀。

眾所周知，孫儷和鄧超每隔一段時間就會拍攝全家福，早在他們結婚五周年時就曾拍了一組民國風全家福。

照片中，一家四口都穿著民國風格的服裝，但只有孫儷和鄧超端坐在山水畫作屏風前，兩個孩子則是自然地在旁玩耍，美好幸福的畫面吸引了不少人點讚。