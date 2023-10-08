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蔡徐坤一夜情醜聞後開唱 稱「我也是人有需求」挨轟

娛樂新聞組╱綜合報導
蔡徐坤在馬來西亞復出開唱，跟粉絲聊真心話又掀議論。(取材自微博)
蔡徐坤在馬來西亞復出開唱，跟粉絲聊真心話又掀議論。(取材自微博)

中國24歲偶像歌手蔡徐坤6月被網友公開爆料，與粉絲發生一夜情致女方懷孕，並在得知消息後，由蔡母出面企圖花錢了事，要求對方打胎，一度人氣崩跌。近日他在馬來西亞復出開唱，他在台上跟粉絲聊真心話，表示大家都是人、他也是，「我也是人呢，我也有需求，我也有我的喜好，我也有很多可能你們不了解我的一面對不對？」掀起網友討論。

原本蔡徐坤計畫在完成澳門、泰國新加坡等地的巡演後，就回到中國開唱，沒想到泰國演唱會才結束。一夜情醜聞讓他事業一落千丈，多場演唱會被迫取消，如今，復出開唱粉絲興奮不已，只是傳出演唱會的售票情況並不理想。

蔡徐坤近日在馬來西亞吉隆坡復出舉行演唱會，唱到一半他在台上表示：「不管你們做什麼，然後只要是你喜歡的，我都在默默的支持你，不管你做什麼，只要是你喜歡的我都支持」。蔡徐坤接著話鋒一轉說：「應該要應該要去大膽一點，然後去做想做的事情，我們都是都是人嘛，所以，我也是人嘛，我有需求，我也有我的喜好，我也有很多可能你們不了解我的一面對不對？」

聽到蔡徐坤的話，網友吐槽說：「可是他不是談戀愛，他是一夜情啊」、「需求這兩個字他是怎麼說的出口的」、「我談戀愛，我讓女孩懷孕，我讓她打胎，我媽裝監控，但我還是一個好男孩子」、「有需求理解，不帶套不理解」。

蔡徐坤 泰國 新加坡

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