張國立首度搭檔韓庚 上演「不可言說」父子情

張國立與韓庚在新片中扮演一對父子。(取材自微博)

張國立、韓庚首次搭檔的電影「我爸沒說的那件事」日前宣布定檔，兩人在片中演繹不可言說的父子故事。值得一提的是，本片由奧斯卡 最佳外語片「入殮師」原班人馬打造，亦是導演瀧田洋二郎執導的首部華語電影。

新快報報導，「我爸沒說的那件事」改編自中國作家辛酉的短片小說集「聞煙」，這是一個以「父親」為主題的故事，影片以傳統糕點「冰晶糕」作為線索，百年傳承的秘方，串聯的不僅是「冰晶糕」的製作工藝，更是這個家族百年間流傳的關於親情的秘密和難言之苦。對導演瀧田洋二郎而言，講述中國故事是一個不小的挑戰。

據悉，除「入殮師」幾位原班主創之外，整個電影團隊幾乎都是中國人，劇本上文化細節的差異與語言障礙都為工作帶來了阻礙。不過據工作人員分享，在雲南兩個多月的拍攝中，劇組每天都能「意外地」準時收工，導演也與大家交流順暢。

導演瀧田洋二郎表示，在看到「聞煙」原著時，第一印象就是被這種父子親情打動，「這種父子間的誤會和隔閡讓人悲傷，也容易引起觀眾的共鳴與討論，同時也激起了我的創作欲望。我認為這種情感是不分國界的。」

張國立與韓庚此次首次搭檔飾演父子，據悉，由於這對父子有隔閡，兩人在拍攝過程中也保持距離。兩人該如何打開心結、消弭誤會，不僅是片中他們面臨的命題，也是銀幕外觀眾共同需要思考的問題。

片中，張國立飾演的柳庭深是典型的傳統手藝人，只有他能做出最正宗的冰晶糕，他也是一位為兒子傾盡一生的老父親。談到與日本 導演合作，張國立感觸良多，他直言導演與工作人員在每個鏡頭之後都會向演員致謝，這讓張國立自覺平時在片場有些「粗魯」。

韓庚飾演柳見三，柳庭深的兒子，對於家族傳承手藝的堅守遠不如父輩執著，不贊同父親遵循古法苦守老店的做法，對父親不教自己秘方生出怨憤之心，他決定背井離鄉，走出去追尋自我價值和夢想。而當成為父親後，柳見三開始意識到作為家庭頂梁柱的責任感，需要靠自己艱辛打拚默默撐起整個家。