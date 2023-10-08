李宏毅被爆把懷孕女友鎖家中 她從欄杆縫隙拿外送

新生代男星李宏毅，被狗仔爆出疑似在橫店與女友同居，且將其鎖在家中。(取材自微博)

曾參加過真人秀、因主演「惡魔少爺別吻我」打開知名度的新生代男星李宏毅，近日被狗仔爆出疑似在橫店與女友同居，且將其鎖在家中，還稱女方疑似懷孕了。對此，李宏毅親自發微博 澄清，「沒戀愛，沒懷孕，沒鎖人。」

八卦 媒體「娛圈狄胖胖」爆料，李宏毅與女友感情穩定，不但在橫店拍戲所租的別墅裡同居，女方還疑似懷有身孕。此外，狗仔「超能攝影陽陽」將照片上傳微博，可看見女方穿著睡衣準備拿外送，但似乎因為打不開門，所以試圖從欄杆縫隙中拿外送。

到了晚上，狗仔又拍到李宏毅收工回別墅，先是助理打開了大門，隨後李宏毅跟著進入，一夜未出。直到第二天早上，一輛黑色的車開進門接李宏毅上工。

對此，李宏毅澄清「沒戀愛，沒懷孕，沒鎖人。」他的工作室也發出聲明，「首先，不是女朋友，更沒有懷孕。藝人因工作原因很久沒回家與家人們相聚，此次大家來橫店探望並陪同過節，工作室的工作人員們也都一起住在家裡。其次，門是裡外都可以上鎖開鎖的，不存在把人鎖起來不讓外出。」

據悉，李宏毅曾演過「來自海洋的你」以及電影「誰的青春不迷茫」等，人氣不低，目前光是待播劇就有五部。他也曾和人氣女星趙露思傳過緋聞 。

疑似鎖人事件被爆後，不少網友力挺偶像，「不信謠不傳謠，專注作品，遠離私生活」、「戀愛結婚都支持，哥哥開心就好」。但也有網友對於「鎖人」行徑感到不理解，質疑是「金絲雀文學」、「金屋藏嬌」。