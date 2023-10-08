「愛心月餅照」露餡？ 「長月燼明」鄧為、陳都靈被爆熱戀

因為一張中秋節愛心手月餅照，讓網友沸騰了。(取材自微博)

因古裝劇「長相思」打開知名度的大陸男星鄧為，因為一張中秋節愛心手月餅照，被爆疑似戀愛中，而女方被指是和他合作「長月燼明」的陳都靈。消息傳開後，雙方後援會對接帳號都發文闢謠。

陳都靈日前在中秋節時，在微博 發文，「月亮好像躲起來了，那就給你們比個月餅吧」，出現一雙手握著月餅，同時比出愛心手勢，怎料右邊手上的小點，引起部分網友揣測是鄧為的手。

從畫面中可見，右邊的手明顯比左邊大了一些，且兩隻手的彎曲程度不太一樣。網友發揮柯南辦案精神，比對後認為左方的手應是女生的手，推測是陳都靈本人。右方的手指細長，網友推測是鄧為的手，最重要的是，有人翻出鄧為各個角度的手照比對，指出似乎也有同樣的小點。。

對此，雙方的後援會帳號都火速闢謠：「網傳消息為假，請大家謹慎辨別虛假信息，不信謠、不傳謠！」

據悉，鄧為與陳都靈今年在爆款劇「長月燼明」中飾演男二及女二，人氣大漲。兩人在劇中並有激烈吻戲，一度讓陳都靈吻到流鼻血，引發網友熱議。