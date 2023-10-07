我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

林青霞19歲青澀模樣曝光 出道作大談師生戀

記者陳建嘉／綜合報導
林青霞的出道作「窗外」終於在台灣正式舉辦盛大首映。（圖：金馬執委會提供）
林青霞的出道作「窗外」終於在台灣正式舉辦盛大首映。（圖：金馬執委會提供）

本屆金馬獎終身成就獎得主林青霞、陳坤厚曾創造無數經典，金馬影展分別選映四部代表作向他們致敬。林青霞的出道作「窗外」數位修復版在影片問世半世紀後，終於在台灣正式首映，意義非凡。讓她再攀演藝巔峰的「笑傲江湖之東方不敗」也首次以全新數位修復的粵語版在金馬影展放映。

林青霞主演「窗外」改編瓊瑤自傳性質小說，高中生江雁容與國文老師康南談起師生戀，不只要跨越年紀，還有家長的阻礙，是戀愛的初始也是終結，細膩剖析愛情的美好與殘酷。而她唯一主演過的舞台劇「暗戀桃花源」電影版以及金馬封后之作「滾滾紅塵」，都是影迷不容錯過的代表作，也足以見證她顛倒眾生的銀幕魅力。

今年不僅是電影「窗外」問世50周年，也是陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」40周年，這也是台灣新電影首部榮獲金馬獎的里程碑。這次影展在國家電影及視聽文化中心的大力協助下，除了放映「小畢的故事」，更難得的是改編七等生小說的「結婚」，在歷經多方努力和影視聽中心進行數位掃描、調光後，數位版得以在金馬影展世界首映，絕美影像定能讓影迷驚豔不已。

陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的「桂花巷」，也將放映難得一見的台語版。張艾嘉與李宗盛合演的「最想念的季節」，結合寫實與類型的雙重趣味，可能是陳坤厚最被低估的作品。

經典重現單元邀來美國名導泰倫斯馬力克贏得坎城影展最佳導演「天堂之日」、韓國電影大師李滄東一鳴驚人的首部劇情長片「青魚」，以及日本名導相米慎二率大師級職業摔角手武藤敬司登台的「光之女」等數位修復版重登大銀幕。 金馬影展也網羅多部影人影事的紀錄片，帶領影迷一探大師名伶比電影還精彩的幕後故事。

張艾嘉與李宗盛合演的「最想念的季節」。（圖：金馬執委會提供）
張艾嘉與李宗盛合演的「最想念的季節」。（圖：金馬執委會提供）
陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」。（圖：金馬執委會提供）
陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎「小畢的故事」。（圖：金馬執委會提供）
陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的「桂花巷」。（圖：金馬執委會提供）
陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的「桂花巷」。（圖：金馬執委會提供）

坎城影展 舞台劇 張艾嘉

上一則

秀場結緣… 張晨光娶媳婦 早邀定王彩樺

下一則

徐乃麟遭職業傷害 腿上爬滿蚯蚓血管

延伸閱讀

向華強驚爆周星馳真實片酬 「6年暴漲250倍」

向華強驚爆周星馳真實片酬 「6年暴漲250倍」
林青霞19歲青澀模樣曝光 昔日大談師生戀震驚影壇

林青霞19歲青澀模樣曝光 昔日大談師生戀震驚影壇
周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評

周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評
2024金球獎 增電影電視2獎項

2024金球獎 增電影電視2獎項

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
全智賢。圖／摘自微博

全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美

2023-09-30 09:51

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞