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劉德華財富自由卻「不敢躺平」 親揭關鍵是她

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華為了活得有價值以及給女兒做榜樣，選擇繼續工作。(取材自微博)
劉德華為了活得有價值以及給女兒做榜樣，選擇繼續工作。(取材自微博)

香港天王劉德華入行超過40年，不少網民認為身價不菲的他早已財富自由，為何仍拚命拍戲？近日劉德華為宣傳主演電影「莫斯科行動」受訪，他表示確實可躺平，「但為了活得有價值以及給女兒做榜樣，選擇繼續工作」。

綜合媒體報導，由香港天王劉德華、中國男星黃軒、張涵予等主演的電影「莫斯科行動」已正式上映，截止目前為止電影上映7天，票房已高收逾3億人民幣，十分可觀。

劉德華入行超過40年賺進的財富早就花不完，有媒體指出他的身價破百億台幣，已達到財富自由的境界，不過劉德華始終未傳出引退消息，日前還榮獲第48屆多倫多國際影展「特別貢獻獎」。

劉德華受訪時被問到，「明明可躺平為何還比別人拚命？」，他表示，自已的確可以躺平，只不過回家坐了三天後，會在第四日深思，認為這樣下去是不行的。劉德華進一步透露，擔心若躺平，會成為女兒不好的榜樣，強調自己不是為了有所突破，而是希望生活得有價值。

「莫斯科行動」由邱禮濤執導、韓三平和劉德華監製、主演，改編自真實歷史事件「中俄國際列車劫案」，張涵予飾演中國警察崔振海，帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開逮捕行動；過程中，劉德華飾演化名為瓦西里的神祕人和文詠珊飾演一名叫「真真」的女子引起警方注意，更大的驚天陰謀逐漸揭開。

電影上月在中國上映後佳評如潮，豆瓣高達6.8分，知名導演陳凱歌受訪時也給予「莫斯科行動」高評價，讚美演員表演到位、動作場面夠刺激、緊張。

香港01報導，劉德華與張涵予四度搭檔演出電影，這些年張涵予認為大家都有變化，而始終不變的就是一顆熱愛電影的心，更激讚劉德華仍是影視界的勞模（在工作崗位上敬業奉獻的人），他的拚搏精神是大家值得學習的。

香港 影展 華為

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