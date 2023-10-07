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范冰冰罕談漏稅風波空白期：演員需時間沉澱

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰受訪時談到逃稅事件後的空白期，認為是一段重要的沉澱時間。(歐新社)
范冰冰受訪時談到逃稅事件後的空白期，認為是一段重要的沉澱時間。(歐新社)

南韓年度影壇盛事「第28屆釜山國際電影節」日前開幕，由中國女演員范冰冰主演的南韓電影「綠夜」入圍Gala Presentation單元。范冰冰因逃稅事件曾闊別大銀幕數年，她借周潤發談空白期，認為「一個演員有的時候需要一些時間的沉澱」，明言在自己沉澱過程裡親眼去看許多不一樣的人生故事、人物生活。

香港01報導，范冰冰於記者會上首先感謝電影節選取「綠夜」入圍，亦對事隔七、八年再次來臨釜山感到非常開心。

由於「綠夜」是范冰冰漏稅風波後，首度復出之作，被問及經歷數年空白期，再次拍片有什麼感受？范冰冰以日前榮獲釜山電影節「亞洲電影人獎」的香港影帝周潤發為例，指發哥自七十年代起進軍影壇，曾經壯觀地一年拍攝八、九部電影，到後來每年只拍一、兩部電影，中間亦經歷過沉澱人生的階段。

范冰冰表示，演員具有獨特的生命周期，在人生的長河裡經歷高低起伏，「我覺得一個演員有的時候需要一些時間的沉澱，對我自己來說，可能我有一年拍過七、八部電影的時候，也有休息幾年，然後再看到一個全新的故事、人物對我的觸動。」

她也強調自己沒有中斷或遠離演戲，「演戲對我來說是一件非常非常重要、並且一生去追求的事業，但生活裡面其實還有很多其他的事情」，所以這幾年裡她看了更多電影、跟很多電影人交流，做一點以前很想做但沒有做的事情，「是一個不一樣的經歷。」

范冰冰在「綠夜」中飾演一位長期被丈夫暴力對待的女子「靜霞」，直到遇到由李珠英飾演的綠髮女子才找到自我。范冰冰透露，看到「綠夜」劇本故事時很感動，直言「感動於導演對故事的詮釋，感動於我跟李周映兩個角色的變化。這是一個女性幫助、救贖女性的故事，對我來說也是這幾年一些經歷、故事揉合在這部劇作裡、我所呈現的角色。」

而范冰冰亦希望觀眾透過自己的演出作品，了解她空白時期的人生，「好的角色、好的故事可以告訴觀眾，我都做了什麼。」

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