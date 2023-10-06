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7天27億人民幣 港媒：中國十一檔電影票房慘淡

中央社／台北6日電
圖為內蒙古呼和浩特市橫店電影城內，民眾路過電影「堅如磐石」的海報。 （中新社）
圖為內蒙古呼和浩特市橫店電影城內，民眾路過電影「堅如磐石」的海報。 （中新社）

今天是「十一」連假最後一天，港媒報導，中國國慶檔電影票房上午突破人民幣27億元（約3.7億美元），不但大幅低於預期，也很可能創下近5年來的次低。

中國的中秋和「十一國慶」連假（9月29日至10月6日）共8天。

香港經濟日報報導，票房監測平台貓眼專業版公布，今早8時51分，中國國慶檔新片票房（含點映及預售）突破27億元（人民幣，下同），其中動作犯罪片「堅如磐石」8.8億元、愛情片「前任4：英年早婚」6.71億元、有關韓戰的「志願軍：雄兵出擊」4.94億元，分列前三；另外兩部票房逾億的新片分別是「莫斯科行動」和「好像也沒那麼熱血沸騰」。

報導說，作為所謂的近5年「最火黃金周」，中國業界原本預計國慶檔可望延續熱度，甚至打破2019年同期的歷史紀錄，多家券商推測票房在40億至50餘億元，其中光大證券更樂觀地估計最高能達70餘億元。

但假期開始之後，整體票房表現明顯不如預期，各個平台也開始下調檔期內的電影最終票房預測。

中國國慶檔票房表現為何不如預期？有業界人士認為，今年的暑期檔一定程度透支了觀眾熱情，而且國慶檔沒有真正的「爆款」新片，加上杭州亞運和出遊興致的火熱，也分散了電影市場的熱度。

報導說，過去4次的黃金周電影票房自2019年起依次為44.6億元、39.6億元、43.8億元及14.9億元。換句話說，今年的票房極可能以近5年來第二低成績收官。

報導表示，去年的文旅和電影消費暴跌主要是因疫情爆發和封控政策影響，中國國家衛健委及地方政府都呼籲民眾就地過節。

杭州亞運 疫情 香港

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