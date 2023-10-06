「小男童討抱」上熱搜… 金世佳二胎兒子曝光？ 被爆隱婚經紀人

金世佳參加婚禮時，一個小男孩突然衝上台伸手討抱。(取材自微博)

以電視劇「愛情公寓」陸展博一角走紅的大陸男星金世佳，近日參加婚禮時，被一名男童要求抱抱，網傳孩子疑似是金世佳二胎兒子，引發熱議，更登上熱搜。

據悉，金世佳日前參加表弟的婚禮，期間他上台發言，突然有一個看起來2、3歲的小男孩衝上前去，並伸手要求抱抱。金世佳見狀立刻蹲下來安撫男童，還寵溺的摸了摸他的頭，一旁的賓客也見怪不怪。

據評論區的知情人士則透露，這個小男孩其實是金世佳的二胎兒子。公開婚禮影片的網友也證實了此消息，還說關於金世佳有娃的傳聞去年9月就已經上了熱搜。

有不少網友好奇金世佳何時結婚生娃了，據狗仔說法，金世佳2020年與經紀人趙東冉在一起，先是合夥開公司，後又是多次甜蜜約會被拍。網友猜測，兩人隱婚至少有3年了。

金世佳以電視劇「愛情公寓」系列打開知名度，後來參演陳建斌自導自演的電影「一個勺子」，傻裡傻氣模樣深植人心，讓他受封「傻子專業戶」稱號。