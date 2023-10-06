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「車停不好就把路堵上」 喬欣遭批歧視女司機

娛樂新聞組／綜合報導
喬欣因昔日在綜藝節目中的一段發言，上了熱搜。(取材自微博)
喬欣因昔日在綜藝節目中的一段發言，上了熱搜。(取材自微博)

曾和楊洋傳出緋聞、屢次被爆是「富二代」的中國女星喬欣，因為早年在綜藝節目中的一段發言上熱搜了。影片中，趙小棠說自己側方位停車一直不好，喬欣回覆，「停不好就把路堵上了，你就下來，後面男的就會幫你停」，該言論引發網友議論，認為她歧視女司機。

視頻中，一群人正聊到停車問題，趙小棠率先說自己側方停車技術不好，喬欣回應，「我也是，沒事，你要停不好，把路給堵上了，你就下來，後面的男的就會幫你停」。

喬欣繼續說，「我常常停不進去，後面車頂住了，汽車開始滴滴喇叭叫，然後我就下來走到他旁邊，他就自己下來幫我開」。一旁的黃明昊露出驚訝表情，直言「真的可以嗎？」

對此，網友炸鍋了，認為喬欣車停不好就把路堵上的行為非常不可取，還有人叫她多練練車，別把技術不行，說得理所當然。還有人認為，喬欣將女司機貼上標籤。

輿論發酵後，喬欣發文回應，「我到底啥時候說這個話了？現在已經開始無中生有啦。假期出行車多，這種做法非常不可取。」在評論區中有網友讓她多練練車，喬欣則回覆道，「好的，三年車技有所見長，繼續努力，也感謝路上好心厲害的司機。」

喬欣當年以「歡樂頌」中的關關一角打開知名度，近年演過「琅琊榜之風起長林」、「平凡的榮耀」等多部電視劇，但她這些年的熱搜不是關於戀情，就是「白富美」人設，如今又陷入歧視女司機的議論中。

歧視 緋聞

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