劉德華見前輩葛優、周潤發 天王也害羞

劉德華(右)自爆見到某些前輩時也會緊張，葛優(左)就是其中之一。(取材自微博)

香港 男神劉德華出道逾40年，一直深受歡迎，在各個年齡層都坐擁大量粉絲，即使早已貴為天王，為人依然謙遜有禮貌，沒有半點架子，各種寵粉事蹟更是被網友津津樂道。劉德華日前自爆，自己見到葛優、周潤發 仍會緊張。

香港01報導，劉德華近日為參演的新戲「莫斯科行動」展開密集宣傳，在戲中同張涵予以及一班後輩黃軒、文詠珊等合作，氣氛輕鬆融洽，似乎完全沒有緊張的感覺。

談及如何同後輩們相處，劉德華坦言：「我一直都保持我是一個新人的態度，因為不同年代的演員，都會有不同的表演方法，這個方法是跟年代掛在一起的，跟市場、跟觀眾、跟整個電影的氣候。」

他還說：「我發現有很多很多前輩，他們有不同的方法面對新演員。太嚴肅的話，其實會擴大緊張度，所以我現在是用一個很輕鬆的氛圍開始接觸，有機會我們可以一個月前就開始圍讀了。」

劉德華又提到自己若見到喜歡或是尊重的前輩，也會緊張起來，他提到的人包括葛優、周潤發等。

據悉，在今年5月間的華表獎頒獎典禮，劉德華和葛優在壓軸環節為優秀影片頒獎。在台上時，葛優先是大聲介紹自己，「大家好，我是演員劉德華。」這一句搞笑的自我介紹，逗笑了旁邊的劉德華。