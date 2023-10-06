要復出? 陳冠希希音樂節唱跳 梁朝偉隔空助陣

陳冠希重現音樂節舞台，網友評價兩極。(取材自微博)

42歲港星陳冠希於2008年因艷照門等一連串負面新聞，淡出娛樂圈，之後他轉向經營潮牌服飾，並跟中國名模秦舒培結婚，育有一女。近日，陳冠希被曝光出現在成都的音樂節，在台上飆唱多首歌曲，連影帝梁朝偉 都透過大螢幕為他助陣。有粉絲好奇，陳冠希是要復出了嗎？

升格當爸爸後的陳冠希，內斂不少。近年被拍到的照片，也多是帶著妻子及女兒，行徑十分低調。但他這次重返舞台，Rap的歌詞中，仍舊離不開「胸部、屁股」等女性身體部位，但意外讓現場觀眾嗨爆。

許久未上台表演的陳冠希也難掩興奮情緒，不斷大喊「你們準備好了嗎？」、「謝謝你們」，唱到一半時，大螢幕上突然出現大咖嘉賓梁朝偉喊「爽」，為他隔空助陣，接著陳冠希興奮大唱昔日歌曲「爽」。

台下，秦舒培抱著女兒也為陳冠希加油吶喊。

對於陳冠希罕見登台演出，不少網友議論紛紛，質疑他是否已經打算全面復出，也有不少人認為陳冠希蒼老許多，還有人覺得陳冠希唱Rap像是在念經。

不過，仍有不少網友期待當年的「俊男天花板」能夠重返大銀幕，還說陳冠希為當年舊事付出了15年最黃金的歲月，已經足夠。