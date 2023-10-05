周潤發釜山領獎笑談死訊 驚爆「可能跑一跑就死了」

周潤發。(歐新社)

周潤發 出席第28屆釜山影展記者會，自從在2019年宣傳「七龍珠：全新進化」後，相隔14年再度踏上南韓 ，他談吐幽默，提到去年7月有人說他因為新冠肺炎重病昏迷，他笑說「不只是生病的新聞，還有死訊，但我不在乎，這種傳言每天都聽到」。

至於健康部分，他則說人到了一定年紀，就需要興趣、嗜好，而且保持健康相當良好，甚至還拿死訊開玩笑，「我計畫在11月再跑半程馬拉松 ，明天在釜山也會跑10公里練習，我可能跑一跑就死了，這樣就不會再有假新聞了」，提到自己熱愛的跑步，他說「人生第一個60年已經過去，現在我的第二人生的60年要跑馬拉松」，並幽默自稱現在不是電影人，是馬拉松跑者，讓全場哄堂大笑。

周潤發與妻子陳薈蓮膝下無子，預計將所有身家56億港幣（約7.1億美元）全部捐出，他再度開玩笑表示「我沒有捐，是我妻子捐的，這是我辛苦賺來的錢，我不想捐」，他又補充不知捐了多少錢，因為事後還是有一直收到妻子給的零用錢，隨後語重心長說，「我來到這個世界的時候，什麼也沒帶來，我覺得走的時候什麼也沒帶走，也沒關係」，並說現在每天只吃兩碗白米飯就很足夠，「我現在得了糖尿病，有時只吃一餐」。

提到南韓電影，國民宋康昊為影展揭幕，親自接待各國來賓，並化身小迷弟，頒發亞洲人電影人獎給周潤發，周潤發則稱讚宋康昊，「他真的是我很喜歡的演員，但我不會韓語，他昨天講了什麼，我都沒聽懂」，並說藝術無國界，「身為長久以來從事相同工作的同事，只要站在一起就覺得很親近、開心」。

周潤發相當喜歡釜山，直呼每個人都很親切，「我連續2天出去慢跑，民眾都非常歡迎我，讓我非常開心」。周潤發甚至願意品嘗昆蟲小吃，還說：「尤其是蠶蛹是我最愛的零食。」並說稍晚要去吃章魚。

周潤發提到自身成就，笑說不太會學習新事物，但在拍攝過程中學了很多，「因為要描繪一個人的生活，我一邊拍一邊研究生活，如果沒有電影，周潤發可能就不會存在」，提到自己出生在香港的海邊小鎮，10歲才搬到大城市，「當演員，拍電影，讓我能夠認識廣闊的世界」。

南韓人最喜歡他主演的「英雄本色」，他也感性表示「這是我從電視劇轉戰到電影的第一部作品，對我也有很大的影響，我認為電影能在短時間內講述長長的一生，這就是擁有強大力量的原因吧」，提到南韓粉絲為何喜歡他，他笑答：「因為我也長得像南韓人吧。」並說佛學中有一句話叫做「活在當下」，他還想補充「要為現在的自己盡力而為」。

至於自己能夠一直演戲，還能受到他人尊重，他則謙虛表示：「很開心他們願意這樣看待我，稱我為巨星，但事實上，我是一個極為普通的人。」