我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾文學獎揭曉 挪威作家佛斯摘桂冠

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

天王也會害羞？ 劉德華自爆：見到葛優、周潤發仍會緊張

娛樂新聞組／即時報導
劉德華(右)自爆見到某些前輩時也會緊張，葛優(左)就是其中之一。(取材自微博)
劉德華(右)自爆見到某些前輩時也會緊張，葛優(左)就是其中之一。(取材自微博)

香港男神劉德華出道逾40年，一直深受歡迎，在各個年齡層都坐擁大量粉絲，即使早已貴為天王，為人依然謙遜有禮貌，沒有半點架子，各種寵粉事蹟更是被網友津津樂道。

香港01報導，劉德華近日為參演的新戲「莫斯科行動」展開密集宣傳，在戲中同張涵予以及一班後輩黃軒、文詠珊等合作，氣氛輕鬆融洽，似乎完全沒有緊張的感覺。

談及如何同後輩們相處，劉德華坦言：「我一直都保持我是一個新人的態度，因為不同年代的演員，都會有不同的表演方法，這個方法是跟年代掛在一起的，跟市場、跟觀眾、跟整個電影的氣候。」

他還說，「我發現有很多很多前輩，他們有不同的方法面對新演員。太嚴肅的話，其實會擴大緊張度，所以我現在是用一個很輕鬆的氛圍開始接觸，有機會我們可以一個月前就開始圍讀了。」

劉德華又提到自己若見到喜歡或是尊重的前輩，也會緊張起來，他提到的人包括葛優、周潤發等。

據悉，在今年5月間的華表獎頒獎典禮，劉德華和葛優在壓軸環節為優秀影片頒獎。在台上時，葛優先是大聲介紹自己，「大家好，我是演員劉德華。」這一句搞笑的自我介紹，逗笑了旁邊的劉德華。

劉德華接著說，「那你意思是我是葛優。」葛優說，「對不起啊，沒人相信我是你。」劉德華說，「也沒人相信我是您。」劉德華的「您」，體現了他對前輩的尊敬。

香港 周潤發

上一則

170公分關之琳成「小矮人」？ 網友為女神平反 曬出真實照

延伸閱讀

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
釜山影展／周潤發獲頒亞洲電影人獎 李安發表感謝

釜山影展／周潤發獲頒亞洲電影人獎 李安發表感謝
被00後女粉喊「老婆」 劉德華機智回：你要養我

被00後女粉喊「老婆」 劉德華機智回：你要養我
被00後女粉喊「老婆」 劉德華搞笑回應…逗樂粉絲

被00後女粉喊「老婆」 劉德華搞笑回應…逗樂粉絲

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安