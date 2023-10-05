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戲說從頭／黃景瑜火場追愛 為她擋下高溫水

記者楊起鳳╱綜合報導
黃景瑜(右)和張婧儀搭檔演出「他從火光中走來」，戲裡戲外的互動都甜出汁。(取材自微博)
黃景瑜(右)和張婧儀搭檔演出「他從火光中走來」，戲裡戲外的互動都甜出汁。(取材自微博)

男星黃景瑜演出電視劇「他從火光中走來」，與張婧儀在劇中因任務牽起緣分，黃景瑜透露為了跟小6歲的張婧儀搭戲，每天都上健身房運動；張婧儀則表示，黃景瑜讓人很有安全感，兩人戲裡戲外的互動都甜出汁。

「他從火光中走來」改編自耳東兔子的同名小說，黃景瑜扮演消防特勤站站長「林陸驍」，擁有過人的消防技巧和經驗，因緣際會下，成為傳播消防知識的實境節目「烈焰青春」教官；熱愛舞蹈的演員「南初」（張婧儀飾）是節目班底，經過一次次驚險危機後，兩人對彼此互生好感。

首度跟黃景瑜合作的張婧儀，提及黃景瑜的貼心：「一次在拍他救我的場景時，我當時穿著短袖，因為必須模擬火災現場，噴出來的水經過高溫後變得特別燙，其實當時我們還不太熟，他看到水一直往我身上滴就替我擋著；還有一次拍繩索垂降，快到地面時，我的頭髮被捲進八字扣裡，幸好他一腳踩住了，不然我的頭皮就不保了。」

黃景瑜為拍「他從火光中走來」勤健身，他笑說：「是因為要跟妹妹拍戲，她比我年輕很多，於是就每天鑽進健身房做有氧運動，看能不能顯得年輕一點，跟大夥吃飯前也會先偷偷跑個40分鐘，效果還可以；但是不能瘦太快，一下瘦太多會有法令紋，這是我實踐出來的結果。」

據悉，劇裡一些案例和劇情參考了真實事件，戲播出後，就有各地的消防站紛紛站出來「認領糗事」，引發網友熱議。

健身 高溫

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