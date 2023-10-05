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Baby朝聖Lisa被罵翻 瘋馬秀幫澄清「她從未看過」

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy(左)與愛馬仕總監合影，被網友酸「封殺前最後的狂歡」。(取材自微博)
Angelababy(左)與愛馬仕總監合影，被網友酸「封殺前最後的狂歡」。(取材自微博)

網瘋傳女星Angelababy（楊穎）與張嘉倪去看Lisa瘋馬秀演出，引發爭議，網友更揚言要封殺，不過法國瘋馬秀官方則幫忙澄清回應，Angelababy並沒有看過瘋馬秀。

網傳Angelababy與張嘉倪出現在瘋馬秀場外的照片，張嘉倪更曾出現在瘋馬秀官方Instagram限時動態中，因此中國網友認為兩人去觀賞瘋馬秀已違反官方頒布的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，不得參與涉及淫穢、色情的活動，喊話官方封殺她們，而瘋馬秀官方似乎也注意到此事，5日在官方Instagram發文為Angelababy澄清，指她從未看過瘋馬秀演出，但很樂意隨時邀請她前往觀賞。

瘋馬秀事件發生至今快一周，Baby本人及工作室始終未回應，讓許多網友不解。近日，愛馬仕總監搭著熱度曬出與Baby的合影，被網友酸「封殺前最後的狂歡」。

愛馬仕品牌總監兼對外關係負責人Michael Coste曬出與Baby的合照，並表示很開心再次在巴黎見到Baby。照片中的兩人互相搭著肩膀及腰部，關係看起來相當不錯，「愛馬仕總監曬和Angelababy合照」話題也立刻登上微博熱搜。

但這張合照激怒網友，紛紛表示「又買熱搜了，還沒封殺嗎」、「封殺前最後的狂歡？」、「這是看瘋馬秀後的獎勵嗎」。也有網友猜測，Baby是不是即將成為愛馬仕的代言人？

此外，有網友發現，在抖音只要拿Baby的照片當大頭貼，就會被審核退回，並顯示「當前修改的頭貼暫不可用」。不少網友擔心，若Baby遭到平台封鎖，將意味著她與王安宇合作的「漫影尋蹤」及與宋威龍合作的「相思令」都將無法播出。

Angelababy 抖音 微博

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