看瘋馬秀遭「軟封殺」 傳Baby廣告也遭排查

Angelababy看瘋馬秀惹風波。(圖：Roger Vivier提供)

女星Angelababy 楊穎、張嘉倪到巴黎看瘋馬秀演出，遭到大批網友抨擊，指控她觸犯官方頒布的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，官媒央視將她中秋表演影片從微博刪除，一名自稱是官媒廣告運營的網友，出面爆料稱已經開始在排查Angelababy的廣告。另一名被拍到看表演的張嘉倪，新劇「好事成雙」宣傳文案也遭央視刪除，兩人同陷「軟封殺」困境。

媒體報導，現又有一名自稱是央媒廣告運營人員，在小紅書 上聲稱「楊穎事兒大了，我們已經開始排查她的廣告」。貼文引來眾多網友討論，發文者表示各大媒體平台正在審視Angelababy的廣告，還指出央視已撤下相關廣告，連綜藝宣傳都因她而受到影響。

對於Angelababy被軟封殺，網友表示，「連官方都出手了，這下真的沒了」、「其實已經算劣跡了吧，去看這種秀可能被封殺」。更有網友直接開酸，「楊穎人還可以，就算封殺了也沒有讓人遺憾的作品」，還有人說黃曉明 是愛國人士，所以才提早清醒跟Angelababy離婚。

至於「最美妃子」張嘉倪，新劇正在央視「好事成雙」播出，宣傳文案裡她的部分遭刪除外，此前的群像海報也換成男女主雙人海報，還有網友稱，央視暫停了「好事成雙」宣傳，且不會有電視台購買這部劇做二輪播出。

張嘉倪在「好事成雙」中飾演小三。(取材自微博)