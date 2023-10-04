和楚留香一樣多情？鄭少秋愛女輕生 甄妮痛批風流史

鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。(本報資料照片)

以「楚留香」、「戲說乾隆」紅遍港台的76歲資深巨星鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，近日在美國南加州 寓所內尋短，享年55歲。歌后甄妮得知噩耗，忍不住批鄭少秋：「沒準備好為什麼要生娃？」

綜合媒體報導，甄妮在臉書不解提問：「年齡、心理、經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃？」雖然沒有指名道姓，但明顯是暗指鄭少秋當年未婚生女。

甄妮也指沈殿霞(肥肥)是鄭少秋的貴人，「他與肥肥離婚，我不諒解，之後再也不來往」，並表示憂心兩人所生的女兒鄭欣宜身心狀況，喊話鄭少秋要多關注鄭欣宜，不要一錯再錯。

據報導，鄭欣宜在公開場合已消失半年，就連一向喜歡更新的社群網站 ，也自4月就停止更新，外傳她情變、與經紀公司鬧翻；不過7月時，造型師好友Benjamin秀出她自彈自唱影片，也有網友說8月在香港 餐廳巧遇，說她氣色不錯；鄭欣宜的經紀人表示，「「She is fine！安好。我們團隊和她一起預備中，謝謝大家關心。」表明目前正在沉潛中，之後會回歸。

鄭少秋日前登上香港節目「志雲飯局」，提到過往人生，被問是否就像「楚留香」一樣多情，他並不否認，「有人說，雙魚座是多情的；而且我們是做演員的，一定要情感豐富」，鄭少秋提到與女友盧慧茹的交往，當時雖然生下女兒，但很快就分開了，「年輕時不懂得如何處理感情。感情的事，要來就來要走就走，沒什麼後悔的，大家的作風和要求不同，我就是事業為重，經常掛住工作，對方就要完全擁有」。