Angelababy看瘋馬秀被軟封殺 網友大誇黃曉明「愛國」提早清醒

Angelababy看瘋馬秀惹風波。(圖／Roger Vivier提供)

女星Angelababy 楊穎、張嘉倪到巴黎看瘋馬秀演出，遭到大批網友抨擊，指控她觸犯官方頒布的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，官媒央視將她中秋表演影片從微博刪除，形同軟封殺，現又有一名自稱是官媒廣告運營的網友，出面爆料稱已經開始在排查Angelababy的廣告，連綜藝宣傳都因她而受到影響。

Lisa（二排左五）和瘋馬秀舞者合照留念。（取材自微博）

媒體報導，一位自稱是央媒廣告運營人員在小紅書 上聲稱「楊穎事兒大了，我們已經開始排查她的廣告了…」，貼文引來眾多網友討論，發文者表示各大媒體平台正在審視Angelababy的廣告，還指出央視已撤下相關廣告。

據報導Angelababy十分愛追韓星，熱愛天團BIGBANG，並多次公開示愛權志龍；也多次出席BLACKPINK演唱會，也為了支持偶像Lisa，現身瘋馬秀現場，結果因為踏足「情色場所」，網友要求發出藝人封殺條例，讓她滾出演藝圈。

對於Angelababy被軟封殺，網友表示，「連官方都出手了，這下真的沒了」、「其實已經算劣跡了吧，去看這種秀可能被封殺」。更有網友直接開酸，「楊穎人還可以，就算封殺了也沒有讓人遺憾的作品」，還有人說黃曉明 是愛國人士，所以才提早清醒跟Angelababy離婚。