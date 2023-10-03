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和「楚留香」一樣多情？鄭少秋喪女 歌后開罵他的風流史

娛樂新聞組╱即時報導
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。(本報資料照片)
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。(本報資料照片)

以「楚留香」、「書劍恩仇錄」、「戲說乾隆」等劇紅遍港台的76歲資深巨星鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，於近日在美國南加州寓所內尋短，享年55歲。歌后甄妮得知噩耗，忍不住公開痛批鄭少秋：「沒有準備好為什麼要生娃娃？」

綜合媒體報導，甄妮在臉書發文，不解地提問：「年齡、心理、經濟狀況沒有準備好，為什麼要生娃娃？」雖然沒有指名道姓，但明顯是暗指鄭少秋當年未婚生女。

甄妮公開痛批鄭少秋「沒有準備好為什麼要生娃娃？」。(取材自微博)
甄妮公開痛批鄭少秋「沒有準備好為什麼要生娃娃？」。(取材自微博)

甄妮最後又忍不住繼續開罵，她說，以前父母養育孩子，必須有責任制到18歲，「但現在時代進步，科技讓孩子早熟，等他們開口找你討論，父母就要懂得如何尊重和恊助，才能長期保持良好互動。」

據報導，甄妮也指沈殿霞(肥肥)是鄭少秋的貴人，「他與肥肥離婚，我不諒解，之後再也不來往，是我的選擇」，並表示憂心兩人所生的女兒鄭欣宜身心狀況，喊話鄭少秋要多關注鄭欣宜，不要一錯再錯。

而鄭欣宜早在公開場合消失半年，就連一向喜歡更新社群網站，竟在4月就停止更新，外傳她已有情變、與經紀公司鬧翻，不過7月時，她的造型師好友Benjamin秀出她自彈自唱的影片，當時已經消瘦許多，也有網友說8月時在香港餐廳巧遇，也說她氣色看起來不錯，而她缺席眾多公開活動，她的經紀人則向港媒表示，「「She is fine！安好。我們團隊和她一起預備中，謝謝大家關心。」表明目前正在沉潛中，之後會回歸。

鄭少秋日前登上香港節目「志雲飯局」，提到過往人生，被主持人問及是否就像「楚留香」一樣多情，身邊圍繞眾多女性，他並不否認，「有人說，雙魚座是多情的。而且我們是做演員的，一定要情感豐富」，鄭少秋更提到與女友盧慧茹的交往，當時雖然生下女兒，但很快就分開了，「年輕時不懂得去處理感情事。感情的事，要來就來要走就走，沒什麼後悔的，大家的作風和要求不同，我就是事業為重，經常掛住工作，對方就要完全擁有」。

不過鄭少秋也因此認為最虧欠的就是大女兒，「最虧欠的女兒就是她，因為我給她的最少」，並說沒有在一起生活，但一直很關注對方消息，「我聽到消息說她和她媽咪都不是太好，性格會較為偏激都說不定，我不會怪她不見我、不理我，因為是我們讓她在這個環境底下成長，而得到較為偏激的性格」，讓他自己一直很內疚，「希望她能了解原諒我們，我一樣是愛妳」。

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