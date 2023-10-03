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瘋馬秀風波延燒 「最美妃子」張嘉倪新劇海報遭刪除

娛樂新聞組／即時報導
張嘉倪在「好事成雙」中飾演小三。(取材自微博)
張嘉倪在「好事成雙」中飾演小三。(取材自微博)

南韓女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀表演，除了讓Angelababy飽受抨擊，並陷入「軟封殺」困境，另一名被拍到看表演的張嘉倪，也遭到不少批評。近日，有網友發現，張嘉倪主演的新劇「好事成雙」宣傳文案遭央視刪除了，此前的群像海報也換成只有男女主的雙人海報。

近日熱播的電視劇「好事成雙」，講述高材生林雙婚後當了全職媽媽，但為家庭全身心付出的她卻遭遇丈夫背叛，於是她與丈夫小三江喜展開合作，共同手撕渣男。而劇中小三一角，就是由張嘉倪飾演。

這部劇是張嘉倪從影以來，除了「延禧攻略」中「最美妃子」一角外，熱度頗高的一部電視劇，她和張小斐從情敵變成好友的劇情設定，也讓網友看了拍手叫好。

但是，張嘉倪日前被拍去看第2場瘋馬秀，甚至大方在門口與人合影，引起軒然大波。近日，有網友發現，央視關於張嘉倪「好事成雙」的宣傳文案刪除了她的部分，此前的群像海報也換成了男女主的雙人海報。

還有網友稱，央視還暫停了「好事成雙」的宣傳，且不會有電視台購買這部劇進行二輪播出。

不少網友批評，她在劇中吃著女性CP的紅利翻紅，戲外又樹立離婚後的大女主人設，卻私底下跑去看物化女性的瘋馬秀表演，這是人設崩塌。

南韓 BLACKPINK Angelababy

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