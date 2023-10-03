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視障歌迷牽導盲犬來聽演唱會 薛之謙錄音「我們互相拯救」暖謝

娛樂新聞組／即時報導
薛之謙與視障歌迷的互動，感動了不少網友。(取材自微博)
薛之謙與視障歌迷的互動，感動了不少網友。(取材自微博)

唱紅「你還要我怎樣」、「演員」等多首金曲的大陸歌手薛之謙，近日在安徽舉辦演唱會，一位視障女孩帶著導盲犬前來，薛之謙得知後特地錄了致謝詞給對方，而歌迷也錄了一段影片回應他，溫馨互動感動了不少網友。

薛之謙在錄音中說道，「姑娘，謝謝你撇開我所有其他花里胡哨的東西，安靜地趕來，做我的聽眾，我知道你的赴約，一定不容易，我留下這段語音是因為，非常非常想讓你聽見，我相信，你在滁州身邊的朋友如果刷到這條視頻，一定會轉告你，我是薛之謙，我不知你姓名，也不知你歸向哪裡，也不知你面對何樣的生活，但姑娘，我非常感謝你，你能帶著你的愛犬，穿著淡藍色的裙子，梳著紅色的辮子配上正藍色的辮尾，出席我的演唱會，這是我的榮幸，謝謝你，我們互相拯救，承蒙關照」。

隨後，該位視障女孩也錄了一段影片回應薛之謙，她說，「我雖然看不見你的樣子，但能通過你的聲音，想像出各種最美好的模樣。」她坦言身體的不便讓自己遇到許多困難和挑戰，「但幸運的是，一直有遠方的你和陪伴在我身邊的你的音樂，一直鼓勵著我。」她表示在聽到薛之謙的留言後，感到很激動與滿足，「祝我們都能奔赴人生最理想的遠方。」

薛之謙與該歌迷的互動傳開後，網友紛紛表示，「一個好的偶像可以成就一個粉絲的美好人生 」、「這真是一段感人至深的故事，讓人熱淚盈眶。」

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