觀影說劇／從「冷靜」到「熱血」 魏翔高調勵志

魏翔為了演出「好像也沒那麼熱血沸騰」籃球教練，提早進行體能訓練。(取材自微博)

十一檔唯一一部喜劇「好像也沒那麼熱血沸騰」，目前票房排名第五，是導演高虎、編劇邢文雄、主演魏翔三人繼「這個殺手不太冷靜」後再度攜手合作，也是演了20多年配角的魏翔，第二次演出電影的男一號

新快報報導，「好像也沒那麼熱血沸騰」改編自西班牙喜劇片「籃球冠軍」，講述一名失意的籃球教練，帶領一群心智障礙卻身懷絕技的「心青年」挑戰籃球賽冠軍的故事。魏翔在片中飾演教練魏國錚，因違規受罰被迫進入一所特殊的學校支教，他奉行「打球就是為了贏」的理念。事業低谷期，他在「仁愛之家」遇上一群熱愛籃球、「籃球能力值為負」的球員，被迫在有限時間內，訓練一群毫無技能的「心青年」參加特奧籃球聯賽。

報導稱，曾在「西虹市首富」、「你好，李煥英」亮相的魏翔，去年春節檔第一次挑大梁演出「這個殺手不太冷靜」，拿下逾26億人民幣票房，因此對於第二次挑大梁的「好像也沒那麼熱血沸騰」，他抱以不小期望。

據悉，魏翔為了教練這個角色，特地進行了體能和籃球訓練，而「仁愛之家」中的三位隊員，皆由零表演經驗的「心青年」飾演，他們分別患有孤獨症和唐氏症。導演高虎透露，最初劇組對於演員人選是反覆討論的，「越深入接觸，越被這個群體所打動，事實也證明，他們的表演就像天然璞玉」。

不少影迷表示，最後那場哭戲，魏國錚哭得厲害，讓人看得相當感動。魏翔表示，魏國錚這個角色從小到大，沒感知過別人發自內心的認同，而在這群「心青年」裡，他首次被別人承認了，「我覺得是魏國錚在那一刻放過了自己，他在那一刻終於明白，換一個視角看這個世界，會帶來更多的快樂。」