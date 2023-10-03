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任影展評審 范冰冰紫金紗造型惹議

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰以一襲「紫金紗」造型亮相電影節閉幕典禮，卻掀起爭議。(取材自微博)
范冰冰以一襲「紫金紗」造型亮相電影節閉幕典禮，卻掀起爭議。(取材自微博)

捲入「陰陽合同」遭封殺的范冰冰，近年積極尋求復出。近日，她出席西班牙「聖塞巴斯蒂安國際電影節」，為競賽單元擔任評委，然而在閉幕紅毯上亮相時，她一身「紫金紗」禮服在社群上掀起兩極聲浪。

香港01報導，范冰冰以一襲「紫金紗」造型亮相電影節閉幕禮，比年初坎城影展瘦了不少的她，狀況極佳，卻惹來兩極反應。有評論指范冰冰作為評審成員之一，與評審團一同登場時，「紫金紗」配色與統一黑白色現身的其他評審格格不入，被狠批不尊重場合，標新立異。

但亦有時尚專家大讚范冰冰的造型，稱「范冰冰在聖塞巴斯蒂安國際電影節開幕閉幕式上，均以Georges Chakra設計的時裝亮相，這次以紫金色造型出場，髮型與妝容均比開幕式更佳。」給予范冰冰高度肯定。

當天，范冰冰滿臉笑容把最佳男主角銀貝殼獎頒給在電影「Great Absence」中有著傑出表現的日本男星藤龍也。

不過，相關畫面傳出後，卻招來批評聲浪，有人表示，「頒獎典禮上穿著這麼顯眼的紫紗服，雖然不醜，但對比其他評審統一的黑白服飾，實在是不尊重場合」。也有不少網友幫其緩頰，表示，「又不是參賽，是頒獎，不知道在吵什麼」。

范冰冰 坎城影展 香港

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