瘋馬秀後Baby低調返中 網問：脫衣舞好看嗎？

Angelababy在瘋馬秀風波後低調返中，和之前動輒幾萬行頭相比，穿搭樸素許多。(取材自微博)

因為在巴黎看了一場瘋馬秀（Crazy Horse），Angelababy 遭到網友撻伐，有人說她一邊立著「獨立女性」人設，一邊公然為色情行業站台，實在不應該。眼看事件愈演愈烈，Baby則在日前參加完巴黎時裝周後，被網友發現低調返回中國，這也是她在風波後的首度露面。

據網友PO出的視頻可見，Baby現身機場當天穿著粉色T恤搭白色休閒褲，和之前動輒幾萬行頭相比，樸素許多。而看到粉絲拿起手機拍攝時，Baby低著頭、弓著身子匆匆走過，且眼神躲閃，不敢直視鏡頭，只是不斷地和粉絲們致謝。

不過，也有網友覺得，Baby似乎完全不受瘋馬秀風波的影響，因為她一路和護送她的粉絲說說笑笑。

對於Baby的低調回國，網上還是炸鍋了。有許多網友表現出不歡迎態度，紛紛留言問她，「脫衣舞好看嗎？」還有人勸她留在法國跳脫衣舞，別回來丟人了。

更有不少網友質疑她，事情過去那麼多天了，為何不出來說清楚到底有沒有去看瘋馬秀，並建議她，「沒去看就闢謠，去了就道歉」。

南韓 女團BLACKPINK 成員Lisa登上「世界第一裸秀」之稱的瘋馬秀，引發正反兩面評價，而中國女星Baby、張嘉倪則被網直擊現身會場看秀，遭中國網友砲轟為色情產業站台。