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鄭少秋55歲大女兒 驚傳在南加尋短

記者蘇詠智／綜合報導
鄭少秋。（取材自臉書）
鄭少秋。（取材自臉書）

曾因「楚留香」、「書劍恩仇錄」、「戲說乾隆」等劇紅遍港台的76歲資深演員鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，已於近日在美國南加州寓所內尋短，享年55歲。據港媒報導指出，對於噩耗，鄭少秋現任老婆官晶華回應「我們在了解處理中。」

據YouTube頻道「Smart Travel」報導，由於她生前加入洛杉磯地區的華人天主教堂成人道理班，教友知道她心情欠佳，後來她又失聯，在聯絡不上她母親盧慧茹的情況下，先報警求助，想不到警方破門而入後，發現她已輕生。教會方面先為她舉行了追思彌撒，但後事還是希望找她的家人處理。

鄭少秋大女兒鄭安儀。（取材自YouTube/Smart Travel ）
鄭少秋大女兒鄭安儀。（取材自YouTube/Smart Travel ）

鄭少秋最為觀眾熟知的是和沈殿霞與現任妻子官晶華的兩段婚姻，沈殿霞所生的女兒鄭欣宜，從小在外界關注下長大，卻大都是與母親生活，鄭少秋則與官晶華和彼此生下的兩個女兒組成一個家，跟大女兒鄭安儀幾乎沒有任何往來。鄭少秋曾經感嘆：「現在如果在街上遇見，也不知道認不認得。」

傳鄭安儀雖在長大後可以理解父母親當年分手，但畢竟從小被灌輸父親不好的想法，又陷入三角戀，心情始終不佳，可能因此想不開。

加州 南加 洛杉磯

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