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Angelababy戴「獨眼戒指」 中網民疑與Lisa加入祕密組織

娛樂新聞組／綜合報導
工作室發圖時，Baby戒指上的獨眼標誌被修掉了。(取材自微博)
工作室發圖時，Baby戒指上的獨眼標誌被修掉了。(取材自微博)

中國女星Angelababy（楊穎，簡稱Baby）日前被拍到在法國巴黎觀賞南韓女團BLACKPINK成員Lisa的「瘋馬秀」演出，遭抨擊「站台色情產業」，引發軒然大波，並傳出有可能遭到封殺。不只如此，有網友發現Baby參加時裝周時，手上戴著獨眼戒指，但工作室發圖卻修掉了獨眼，懷疑她加入了特殊祕密組織。

Angelababy這些年來爭議不斷，據網友統計，她在韓流遭到抵制時，去看BLACKPINK演唱會，還高調上熱搜；日本排放核汙水期間，Baby也多次被拍到去日本。近期則是以「成人表演」聞名的法國瘋馬秀引發巨大負面輿論時，她又趕著去湊熱鬧。

事件發生後，一度有粉絲出面替她洗白，表示當天她被目擊瘋馬秀演出附近和工作夥伴見面，而非入場看表演，但工作室始終未出面說明。此舉也惹怒爆料博主，放話若粉絲再刻意洗白就放出原始影片。

此外，有網友爆料，Baby參加時裝周活動時，手上戴著獨眼戒指，但工作室發圖時，卻將這個獨眼標誌修掉了，因此質疑其加入了祕密組織。而Lisa先前就曾被拍到帶著類似戒指，網友懷疑兩人是同一組織成員。

Baby參加時裝周活動時，被發現手上戴著獨眼戒指。(取材自微博)
Baby參加時裝周活動時，被發現手上戴著獨眼戒指。(取材自微博)

眼見風波愈演愈烈，Baby的工作室卻始終未出面澄清，讓不少網友認為「太詭異」，而Baby本人稍早發文轉發央視貼文，寫道：「山河錦繡，盛世中華。」卻對瘋馬秀一事隻字未提，再度惹怒一票網友，「為什麼不解釋呢」、「發個文很難嗎」、「是要翻車了吧」。

不只如此，Baby的新綜藝「現在就出發」也遭網友抵制，節目被喊話如果用Baby，就抵制節目。

日本 BLACKPINK Angelababy

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