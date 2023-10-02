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戲說從頭／張小斐轉戰小螢幕 「好事成雙」演得憋屈

娛樂新聞組／綜合報導
張小斐飾演的林雙在家庭挫折之後重返職場，終於重新找回了自己。（取材自微博）
張小斐飾演的林雙在家庭挫折之後重返職場，終於重新找回了自己。（取材自微博）

中國電視劇「好事成雙」9月中開播後，熱度逐步攀升。該劇聚焦女性困境與成長，講述了學霸女主角林雙在經歷家庭與職場等各種難關後，找回自己的故事。由於劇中林雙的丈夫對她各種刁難，讓不少觀眾看得氣悶，表示恨不得跳進劇中為她出氣。飾演林雙的演員張小斐笑言，「我都認為林雙情緒爆發的戲分太少了。看完劇本，我就跟導演說，林雙真的很憋屈」。

新快報報導，在劇集前半部分，林雙為了家庭甘當家庭主婦，卻遭丈夫衛明各種算計和刁難，最後甚至被背叛。張小斐說，林雙性格的隱忍、壓抑，讓她受了不少罪，而正是這個角色的憋屈，讓她覺得更有挑戰。

這是張小斐從大銀幕轉戰小螢幕的處女作，她坦言壓力不小，不過有壓力才有動力，而且她更專注於角色和戲的本身，不太想其他東西。而該劇講述女性的成長，視角獨特，都是打動她接演的原因之一。

張小斐說：「林雙跟其他很多所謂的女強人不一樣的地方在於，她不是表面的強，她是內心足夠的強。這點對於表演來說，我覺得很難。因為她沒有一個明確的抓手，更多的是需要內心戲。」

張小斐分析，林雙的一生中，有兩個男人對她影響甚大，一個是李澤鋒飾演的衛明，另一個是黃曉明飾演的顧許，前者讓林雙放棄自我，後者讓她找回了自我。

談到和黃曉明和李澤鋒的合作，張小斐表示，跟黃曉明雖然是第一次合作，但是彼此相處是一個很放鬆的狀態，「他真的很暖，在戲裡我們有一些甜甜的戀愛，也需要我們把生活中的氣氛融入那個感覺」。而李澤鋒戲內戲外反差則非常大，「他在戲裡很渣，但是戲外是個很幽默的人，每天都很有活力」。

黃曉明

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