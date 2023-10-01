我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

張柏芝透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝（左）與陳冠希捲入床照風波。(本報資料照片)
張柏芝（左）與陳冠希捲入床照風波。(本報資料照片)

這段時間以來，有關張柏芝三胎生父的話題吵得沸沸揚揚的，甚至傳言她和小兒子「生父」孫東海結婚，逼得男方出來否認。近期一次訪談，張柏芝透露這輩子最恨的男人，並不是陳冠希，而是前夫謝霆鋒

綜合媒體報導，張柏芝在遇到謝霆鋒之前，張柏芝跟陳曉東、陳冠希有過一段感情。她和謝霆鋒在2002年拍攝電影「老夫子」時相識，隨後兩人的戀情逐漸浮出水面，但謝霆鋒和王菲分分合合。儘管面臨眾多質疑和壓力，張柏芝和他依然義無反顧地走到了一起。

報導指出，2008年陳冠希「艷照門」引發香港娛樂圈風暴，張柏芝也被牽扯其中，但謝霆鋒站在她身邊，維護她的聲譽。但有次張柏芝在飛機上偶遇陳冠希，並主動上去跟陳冠希合照，沒想到幾個月之後，謝霆鋒和張柏芝正式離婚。

在謝霆鋒和張柏芝離婚沒多久，王菲和李亞鵬的婚姻也告吹，恢復單身的謝霆鋒和舊愛王菲又走到一起，外界議論「謝霆鋒最愛的人，自始至終都是天后王菲吧？」

在一次節目中張柏芝透露，在婚姻中流產了四次，都沒有得到謝霆鋒的關心和陪伴。她希望能夠給謝霆鋒一個完整的家庭，也希望能夠得到他更多的愛和尊重，但是謝霆鋒只是冷漠地對待她，而且在她最需要時離開，心裡的恨便油然而生。

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

謝霆鋒 張柏芝 王菲

上一則

賴雅妍不顧形象搞笑 盼鞏固諧星地位

下一則

又瘋了？ 布蘭妮穿著清涼 舉利刃跳豔舞

延伸閱讀

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」
鍾鎮濤前妻、60歲章小蕙看時裝秀 身形大張柏芝一倍

鍾鎮濤前妻、60歲章小蕙看時裝秀 身形大張柏芝一倍
張柏芝看服裝秀洩胸前春光 輾壓「中國大陸第一美」

張柏芝看服裝秀洩胸前春光 輾壓「中國大陸第一美」
懶理么兒父傳聞 張柏芝絕美亮相米蘭

懶理么兒父傳聞 張柏芝絕美亮相米蘭

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門