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韓庚演活「分手後遺症」 觀眾共鳴：在演我

娛樂新聞組／綜合報導
韓庚飾演的孟雲陷入「分手後遺症」。(取材自微博)
韓庚飾演的孟雲陷入「分手後遺症」。(取材自微博)

由田羽生執導，韓庚、鄭愷領銜主演的電影「前任4：早婚」近日上映。電影中，韓庚飾演的孟雲陷入「分手後遺症」，害怕孤獨又習慣孤獨的狀態引發不少共鳴，不少觀眾直呼「韓庚在演我」。

綜合媒體報導，「前任4」中，由韓庚飾演的孟雲時隔六年，終於有機會和前任好好說一聲告別，彌補了「前任3」的遺憾。同時，孟雲一改往日「情場浪子」的不靠譜形象，深陷「分手後遺症」。為解決自己的「病症」，孟雲開啟相親模式，卻接二連三遇到「奇葩」相親對象。來到人生新階段的孟雲，享受獨處，又害怕孤單。想要結束現狀，又害怕跳脫情感的「舒適圈」。

韓庚細緻入微地刻畫了人到中年，經歷過感情的挫折之後，嚮往愛情卻又懼怕親密關係的糾結、猶豫的心理狀態，引起廣泛共鳴。

「前」影集作為國民愛情喜劇IP，已經走過十年歷程，電影與主創一起成長，陪伴觀眾經歷了「暗戀、相戀、分手」等不同情感階段。隨著導演田羽生和演員韓庚、鄭愷等人生經歷的變化，電影「前任4：早婚」也開啟了全新的情感命題「人為什麼要結婚」。飾演孟雲十年，韓庚也力求從生活中汲取養分，深度揣摩角色內在動機，賦予了角色更鮮活的血肉。

有觀眾看到鄭愷飾演的余飛和女友丁點走入「結婚冷靜期」，表示「最不靠譜的余飛，卻往往靠譜到了最後」。鄭愷直言「從第一部到第四部，余飛成長了」，被問及余飛「口碑逆轉」的秘籍，鄭愷幽默表示「全靠丁點」。有觀眾想約一位不敢聯絡的人看「前任4」，求助鄭愷幫忙打電話，鄭愷則化身為「愛情軍師」成功助攻。

鄭愷飾演的余飛「口碑逆轉」。(取材自微博)
鄭愷飾演的余飛「口碑逆轉」。(取材自微博)

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