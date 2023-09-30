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baby、張嘉倪看BLACKPINK成員瘋馬秀 遭批為色情行為站台

娛樂新聞組╱綜合報導
張嘉倪去看瘋馬秀。（取材自微博）
張嘉倪去看瘋馬秀。（取材自微博）

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa參加法國瘋馬秀演出，外界都在猜測她的服裝尺度，29日凌晨答案揭曉，她最終以性感內衣褲為底線，在台上展現曼妙身材和火辣舞蹈。首場隊友Jisoo、Rosé現身力挺，第二天驚見大陸女星張嘉倪、Angelababy也到場觀賞，引來微博網友抨擊。

因為Lisa的演出，瘋馬秀一時之間成為BLACKPINK粉絲熱議話題，有Lisa的場次門票也被秒殺。她最終沒有比照其他舞者上空，還是做足防護措施才登台。粉絲分享她現身大概15分鐘，有獨舞也有群舞，演出內容精采好看。

而BLACKPINK團員Jisoo、Rosé都是演出的座上賓，Lisa的緋聞男友LVMH集團之子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）更帶著家人到場欣賞，加上買票的大多都是粉絲，讓全場彷彿變成BLACKPINK演唱會般熱烈。

第二天演出前目擊大陸女星張嘉倪、Angelababy入場觀賞，張嘉倪一開始大方在門口拍照留念，完全沒有變裝，而Angelababy則戴著墨鏡。不過兩人散場被認出後，驚慌地小跑步逃離。

Angelababy去看瘋馬秀。（取材自微博）
Angelababy去看瘋馬秀。（取材自微博）

張嘉倪、Angelababy觀賞瘋馬秀的消息傳開後，立刻在微博衝上熱搜，引發部分酸民抨擊此舉形同是「為色情行為站台」，但也有人認為不需放大解讀，「為什麽管這麽多啊？瘋馬秀本來就是一個很正規的場所啊」。

而徐嬌也曬出網友文字描述的Lisa瘋馬秀表演過程，並配文稱：「我只看到被性化的職業女性」。

徐嬌批瘋馬秀是「被性化的職業女性」。(取材自微博)
徐嬌批瘋馬秀是「被性化的職業女性」。(取材自微博)

BLACKPINK Angelababy 微博

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