成毅甩包養醜聞 現身巴黎時裝秀粉絲包圍

成毅被醜聞爆料纏身。（取材自微博）

男星成毅近日被網友爆料，在富婆粉絲面前單膝下跪、兩人共喝一杯水，疑似被包養。但他似乎不受影響，如期出席巴黎時裝周，所到之處人潮簇擁，還有人扮成他在「蓮花樓」的模樣歡迎他。

綜合媒體報導，中國娛樂狗仔記者卓偉日前表示，將爆料一位頂流男星與富婆之間的醜聞，提示訊息包括演古裝劇、準頂流、長得不好看、出軌、人品差以及黑料很多等，正當所有網友都在猜男星的真實身分時，微博 名為「在逃小炸炸」的博主，曝光成毅前粉絲的爆料，指卓偉要爆料的人就是「古裝男神」成毅，引發熱議。

對此，成毅工作室皆發出律師聲明，強調全是惡意捏造的不實信息，請各網路用戶提供網路文明素養，切勿肆意造謠傳謠，共建清朗網路空間。將持續關注此類惡性謠言，做好證據保全工作，保留一切法律追究的權利。

雖然私生活醜聞傳得沸沸揚揚，成毅行程不受影響，作為時尚 精品Lanvin代言人，他受邀至巴黎時裝周看秀，優雅王子般的時裝造型，讓他整個人看起來容光煥發。有趣的是，他在當地移動時都受到粉絲層層包圍，還有迷妹在他面前Cosplay他在武俠劇「蓮花樓」中所飾演的「李相夷」一角招牌紅衣扮相，足見他戲紅人紅，連到國外都深受歡迎。