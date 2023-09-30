成毅甩包養醜聞 現身巴黎時裝秀粉絲包圍
男星成毅近日被網友爆料，在富婆粉絲面前單膝下跪、兩人共喝一杯水，疑似被包養。但他似乎不受影響，如期出席巴黎時裝周，所到之處人潮簇擁，還有人扮成他在「蓮花樓」的模樣歡迎他。
綜合媒體報導，中國娛樂狗仔記者卓偉日前表示，將爆料一位頂流男星與富婆之間的醜聞，提示訊息包括演古裝劇、準頂流、長得不好看、出軌、人品差以及黑料很多等，正當所有網友都在猜男星的真實身分時，微博名為「在逃小炸炸」的博主，曝光成毅前粉絲的爆料，指卓偉要爆料的人就是「古裝男神」成毅，引發熱議。
對此，成毅工作室皆發出律師聲明，強調全是惡意捏造的不實信息，請各網路用戶提供網路文明素養，切勿肆意造謠傳謠，共建清朗網路空間。將持續關注此類惡性謠言，做好證據保全工作，保留一切法律追究的權利。
雖然私生活醜聞傳得沸沸揚揚，成毅行程不受影響，作為時尚精品Lanvin代言人，他受邀至巴黎時裝周看秀，優雅王子般的時裝造型，讓他整個人看起來容光煥發。有趣的是，他在當地移動時都受到粉絲層層包圍，還有迷妹在他面前Cosplay他在武俠劇「蓮花樓」中所飾演的「李相夷」一角招牌紅衣扮相，足見他戲紅人紅，連到國外都深受歡迎。
另外，成毅與張予曦三搭演出「南風知我意」，在劇中成毅飾演一位性格傲嬌的富家子弟兼藥物研發員「傅雲深」，在一次前往偏遠地區進行人道救援時，與張予曦飾演的外科醫生「朱舊」相遇，兩人從原本互看不順眼，到經歷生死離別後兩心相許，展開一段又甜又虐的愛情故事，劇中還秀出近20秒成毅淋浴更衣的畫面，其中還有大秀胸肌、腹肌的特寫，相當吸睛。
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