41歲的張韶涵和25歲時相比 變化讓網驚呆

歌手張韶涵如今41歲，是許多歌迷心目中的女神。（取材自微博）

女星張韶涵出道多年，近年來她將演藝重心轉往大陸，2018年參加「歌手2018」歌唱競技節目久違亮相，嘹亮的嗓音掀起不少人的童年回憶，在大陸重新翻紅。近日有微博 有人翻出她16年前的照片做對比，一看全驚呆。

張韶涵在加拿大參加唱歌比賽奪得冠軍後到台灣發展，唱紅「遺失的美好」、「歐若拉」、「隱形的翅膀」等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇「MVP情人」、「海豚灣戀人」等。

張韶涵25歲模樣。(取材自微博)

近日有網友發文寫道「張韶涵，25歲到41歲的變化，太可怕了。」文中翻出她主演電視劇「公主小妹」時的青澀模樣，一旁則附上如今已經41歲的張韶涵近況照，兩張照片擺在一起並無太大變化。

驚人的0變化對比讓大批網友表示：「不婚不育保容顏啊」、「小時候看她劇就長這樣，現在我都快40了她還長這樣」、「她的造型師一定很愛她」、「這是真的人間芭比 娃娃，抗老」、「她一直在健身 吧我記得」、「太可怕了，竟然沒什麼變化」、「四十歲看起來像二十多歲」。

張韶涵日前演唱會結束後，百變造型獲誇讚，她在微博寫下：「每一次的演唱會，在我的認知裡絕對不是複製粘貼的模式跟大家見面，因為每一站的感受和每次演繹同樣歌曲的時候，都是專屬於它們的『限定』」，在表演上有自己的堅持。