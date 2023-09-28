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張藝謀談新作：視覺、人物「兩條腿」走路才穩

娛樂新聞組／綜合報導
「堅如磐石」是導演張藝謀回歸現實題材的作品。(中新社)
「堅如磐石」是導演張藝謀回歸現實題材的作品。(中新社)

張藝謀導演的電影「堅如磐石」近日在北京首映，有記者問張藝謀，他過去的電影視覺很突出，「堅如磐石」注重講故事，為什麼會有這樣的轉變？張藝謀說，他這是在不斷學習不斷補課，視覺只是基礎，人物是根本，好電影最終都是要直抵人心。

「堅如磐石」由雷佳音、于和偉、周冬雨、張國立等人主演，是張藝謀首次執導的犯罪懸疑題材電影，也是他回歸現實主義題材的又一力作。

搜狐娛樂報導，張藝謀回答記者提問時指出，「電影當然是一門視覺藝術，所以視覺是不容忽視的，但是電影最重要的還是塑造人物，觸發感情，講好故事。」

他表示自己早期的電影視覺比較強一點，但是在中後期，他有意在補上另外一個課，「我是一直在學習拍電影，在視覺強的同時，還要故事強，人物強，兩條腿走路，才能走得穩。」

他指出，「堅如磐石」視覺也很獨特，有那種都市感，現代氣息，同時故事、角色很複雜。「其實所有的好電影最後還是直抵人心。我這麼多年總結出來的，視覺是基礎，人物是根本。」

有記者追問他有沒有追求擁有第三條腿，張藝謀說，能做到兩條腿走路就很不容易了，能把形式和內容統一，能把商業和藝術結合好的導演少之又少。「當導演不容易，兩條腿走穩，走好，能健康強壯地成長，已經是幸事了。我們終身都在學習兩條腿走出最強壯最大的步伐。」

被問到和張藝謀合作的感受時，雷佳音說：「身為演員能找到表演最原始的快樂，就是開盲盒，你不知道他讓你演什麼，今天讓你演警察，明天就叛徒、宰相。各位老師都是前輩，但沒人在乎誰第一誰第二，都過來，當演員不會在乎什麼結果或者番位，大家都是奔著優秀的品質來的，所以真的能找到快樂。」

北京

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