迪麗熱巴、Jisoo巴黎秀場比美 網揪差別待遇

金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎時裝秀近日開鑼，不少中國女星包括迪麗熱巴 、虞書欣、楊冪、張柏芝 、周冬雨都應邀看秀。在某品牌秀場中，作為品牌大使的迪麗熱巴盛裝現身，而南韓 人氣女星金智秀(Jisoo)也出席了。但有網友發現，金智秀是坐車進場，而熱巴是先在外候場，再從排隊通道走進場，差別待遇引發議論。

當天，迪麗熱巴穿著一襲白色長裙現身，清冷優雅的氣質鎮壓全場；而南韓人氣女團BLACKPINK成員之一的金智秀則是穿著一身黑，和熱巴形成強烈對比。

據悉，金智秀穿的是該品牌2024超季訂製款，而熱巴穿的是品牌2024早春系列。

當天，金智秀直接搭專車到秀場入口，由品牌公關總監親自迎接，品牌副董事還親暱和她牽手相擁，待遇相當高規格。

相比之下，熱巴先是頂著烈日在外場候場，之後再從排隊的通道走進場。

有網友表示，金智秀的待遇一直是該品牌最高的，她連續三年坐在CEO旁邊，每次看秀都有專車接送，不用曬太陽也不用排隊。