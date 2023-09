「劉嘉玲視角」曝光 梁朝偉可愛吃播不忘豎大拇指

劉嘉玲的婚姻不受流言影響。(取材自Instagram)

現年61歲的國際影帝梁朝偉 與劉嘉玲從交往到結婚,相愛了35年。前段時間雖然爆出梁朝偉祕密交往25歲中國女歌手程瀟,但遭到當事人駁斥,劉嘉玲也選擇力挺老公,讓事件很快落幕。近日,劉嘉玲透過社交平台分享她和梁朝偉的生活點滴,一段「老婆視角」的視頻,讓粉絲沸騰了。

香港 01報導,相較低調內斂的梁朝偉,劉嘉玲個性活潑外向,她亦不時在社交平台分享生活中趣味片段。日前,劉嘉玲PO了一段短片,片中只見梁朝偉坐在餐桌前用餐,桌上放了一碟烤尖椒,他正在品嘗。

此時傳來劉嘉玲的聲音問道,「好不好吃呀,梁朝偉?」直呼老公全名。梁朝偉隨即望向鏡頭點點頭,並豎起大拇指讚好。畫面中的他流露出一臉童真,表情非常可愛,引發網友熱議,紛紛表示「原來在老婆視角中的梁朝偉這麼可愛」。

據悉,劉嘉玲這段「老婆視角」短片點閱率衝破40萬。有網友表示,「從妳手中拍的梁朝偉感覺分外甜蜜」、「only with U,he is so cute ~」,還有人說,「是真愛啊」、「從偉仔眼中看見幸福二字」。

眾所周知,不久前網上突然傳出梁朝偉祕密交往現年25歲的女歌手程瀟,震驚各界,而事件女主角程瀟火速否認傳聞,直指「假得離譜。」梁朝偉隨後亦發出聲明斥責有關謠言全屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。