觀影說劇／成毅3度搭檔張予曦 遭撲床扒衣強吻

成毅(左)與張予曦三搭演出「南風知我意」，展開一段又甜又虐的愛情故事。（取材自微博）

成毅、張予曦主演陸劇「南風知我意」，由成毅與張予曦三搭演出，在劇中成毅飾演一位性格傲嬌的富家子弟兼藥物研發員「傅雲深」，在一次前往偏遠地區進行人道救援時，與張予曦飾演的外科醫生「朱舊」相遇，兩人從原本互看不順眼，到經歷生死離別後兩心相許，展開一段又甜又虐的愛情故事，首播就祭出養眼福利 ，秀出近20秒成毅淋浴更衣的畫面，其中還有大秀胸肌、腹肌的特寫，相當吸睛。

中國演員成毅近年來以「琉璃」、「沉香如屑」等古裝劇人氣持續高漲，但也因經常演出虐心劇情，角色常吐血，故有「吐血專業戶」、「美強慘男主角」之稱，不料這次接演時裝劇，角色先是半身不遂，後來好不容易開刀治療，又被打回醫院，令不少觀眾心疼之餘，也不禁懷疑：「成毅是不是不虐就不接戲？」，對此，成毅回應：「還好吧，如果覺得虐，那我下次就（演）甜甜的吧」。

「南風知我意」雖然虐心戲多，但撒糖也不手軟，張予曦在與成毅重逢後，一次藉著醉酒壯膽，直撲成毅的床，扒衣、強吻對方，堪稱經典場面之一，而在花絮中，成毅也主動建議張予曦可以怎麼「扒開自己」比較好，只是過程中成毅的睡衣不斷鬆開，大露香肩與胸肌，成毅見狀戲稱：「這個睡衣設計的，我也知道原理，就是你怎麼都繫不緊。」讓一旁對戲的張予曦聽完後忍不住笑了出來。

張予曦也因為這場戲，被稱為「戀愛悍匪」，張予曦透露：「幕後拍攝當時比較放鬆，因為它(這場戲)動作很多，互相之間要有拉扯，而且是需要我們兩個碰撞出來的(動作設計)，因為它不是一個框住的標準動作，所以我們是有磨合了一下。」