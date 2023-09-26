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薛之謙趕開唱「受困高鐵車廂」 1句話讓站務員秒拆門

娛樂新聞組／綜合報導
薛之謙搭高鐵前往廣州巡演，遇上車門壞掉。（取材自微博）
薛之謙搭高鐵前往廣州巡演，遇上車門壞掉。（取材自微博）

中國歌手薛之謙近期在中國各地巡演，先前才傳出他因為買不到高鐵車票險讓演唱會開空窗，沒想到近日前往廣州又「意外受困」，眼看短時間內無法下車，最終是薛之謙不得不「報上大名」，站務員隨後竟直接拆門解救。

綜合媒體報導，薛之謙過去就曾因為遇上五一連假的高峰時段買不到往南京的車票，只好買站票直達；此次要在廣州開唱，他早早買好高鐵包廂位車票，本以為會一路順利，卻遇上車廂門故障，導致一行人全被困住。眼見車門短時間內無法修好，也不允許他打破車窗出來，讓正要前往演唱會廣州場的他很著急。

薛之謙在微博發文分享，他當下開玩笑告訴站務人員，「如果明天要是到了西藏，那麻煩你通報一聲鐵路部門，看是否有可能幫我承擔掉一點廣州（演唱會）退票的費用？」，工作人員一開始還不知道他是誰，隔著玻璃問：「你誰啊？」得知門內的受困乘客是薛之謙後，竟在短短5分鐘內把車廂門拆了。

薛之謙搭高鐵竟遇到包廂門故障，高鐵工作人員直接把門拆了。（取材自微博）
薛之謙搭高鐵竟遇到包廂門故障，高鐵工作人員直接把門拆了。（取材自微博）

站務的驚人拆門舉動，當場讓薛之謙嚇了一大跳，更把拆門過程拍下全公開。事件曝光後，讓不少網友笑彎了腰，不少網友都回憶起先前薛之謙因為重感冒而取消演唱會的事情，當時薛之謙不僅表示將全額退費，同時還承包買票觀眾所有往來交通與住宿費用。

網友紛紛表示，「薛之謙的高鐵奇遇記又來了」、「搞不好聽到是薛之謙，想到他退票的規格，所以才趕快把門給拆了」、「老薛退票那金額可不是開玩笑的」。

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