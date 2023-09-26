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「偽裝者」女主爆拍戲時被胡歌砸斷鎖骨 還自己找醫院

娛樂新聞組／即時報導
王樂君在「偽裝者」中被批演技不佳。（取材自豆瓣電影）
王樂君在「偽裝者」中被批演技不佳。（取材自豆瓣電影）

2010年，中國諜報戲「偽裝者」拍攝時，飾演女主角「程錦雲」的王樂君與胡歌演對手戲時跌倒，鎖骨骨折。鳳凰網報導，事隔多年，王樂君26日突然發文表示當時被胡歌砸斷鎖骨，並稱事後胡歌並沒有帶自己去醫院，做手術的醫院都是自己聯繫的。

王樂君說拍偽裝者時被胡歌砸斷鎖骨，手術打了七根鋼釘，三個星期就出院，一直靠止疼片堅持拍完，劇組之前不讓說，王樂君並曬出當時受傷治療的圖片。胡歌粉絲在評論裡質疑她賣慘，王樂君回說：「你們家主子這些年有當眾說過把我砸傷的事情嗎」。

有網友提及之前王樂君接受訪問時，都說是自己跌倒了，胡歌去拉她才砸到她，王樂君則回覆稱就是胡歌砸的。此前，王樂君因在「偽裝者」中演技不佳遭受批評，程錦雲這個角色的女一地位也備受質疑，王樂君對此回應，「合約中程錦雲就是女一號」。

王樂君爆料衝上熱搜，胡歌粉絲則一面倒狠批王樂君；「這需要正午給賠償吧，胡歌是受害者，抓住受害者撕什麼呢？欺軟怕硬不敢惹正午嗎」、 「自己當時的訪談也說胡歌幫她聯絡上海的骨科專家了」、「胡歌一米八幾又不是長地上，人越高重心越高越容易摔不知道嗎」、「現在開始組織黑胡歌是吧」。

據了解，當時有場逃跑的戲，胡歌拉著王樂君在火車站奔跑躲敵人，王樂君不小心跌倒，沒及時鬆開胡歌的手，把胡歌也帶倒了，胡歌的頭重重磕在王樂君的鎖骨上，胡歌聽到響亮的「咔」聲，再看看王樂君動彈不得，急著大吼：「快別拍了，王樂君受傷了，趕緊救人！」

王樂君被緊急送醫打了7支鋼釘，為了不連累劇組，不到一個月她就不顧醫生勸阻出院拍戲，不幸造成二度骨折。

王樂君之前在採訪時說，劇組在地上撒了油，女主角先摔接著拽倒了男主角，兩人都受傷，如今又是另一種說法，難怪惹惱胡歌粉絲。

王樂君曬出當時受傷治療的圖片。（取材自微博）
王樂君曬出當時受傷治療的圖片。（取材自微博）
胡歌主演「偽裝者」，拍攝過程曾發生意外。（取材自豆瓣電影）
胡歌主演「偽裝者」，拍攝過程曾發生意外。（取材自豆瓣電影）

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