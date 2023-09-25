不僅是愛情片 「白塔之光」影展大放異彩 看「脫節」的男人戀愛

「白塔之光」由辛柏青(左)、黃堯主演。(取材自微博)

由辛柏青、黃堯、田壯壯主演的電影「白塔之光」日前宣布定檔，據悉，該片獲得了包括柏林國際電影節在內的多個國內外電影節的嘉獎，尤其是在北京 國際影展 大放異彩，創紀錄地包辦了最佳編劇、最佳男主角、最佳攝影、最佳男配角、最佳藝術貢獻獎。

新快報報導，白塔之光聚焦在辛柏青飾演的中年男人谷文通，與黃堯飾演的年輕攝影師歐陽文慧之間曖昧的關係，由此揭開他們與父親、情人和自我的複雜矛盾。他們的內心世界在北京的日常中被發現、被照亮。

男主角谷文通是個離婚有孩的中年男子，曾經寫詩如今作為美食博主，過著似乎永遠不能向前邁進的生活。在辛柏青的理解裡，因為谷文通不太會跟人交流，所以不是很世俗之人，還保有一定他最本真、最純粹的東西。他同時也與這個世界脫節、格格不入，但也代表著他並非盲目追隨世界潮流。

本片圍繞著男女主角谷文通和歐陽文慧的關係展開，兩人一個沉默一個外向張揚，無論性格或年齡差距都很大。談到和黃堯的合作，辛柏青說，「因為年齡差，所經歷的對人對事的理解都不一樣，不可能她的理解跟我一模一樣，也許這種反差就正好是化學反應。」

據報導，這是辛柏青繼「漫長的告白」之後，和導演張律的第二次合作。辛柏青表示，自己最喜歡張律導演的一點，就是他摒棄了所謂的戲劇衝突以及表演元素，「導演很敏感，現場看你演戲的時候，一旦情感流露多了以後，他馬上就迴避。」在他看來，不用演，就是最好的表演，所以表演的時候自己做了大量的減法。