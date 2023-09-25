范冰冰任影展評審 竟翻拍電影放上網 挨轟：不知侵權嗎？丟人

范冰冰這次的紅毯造型獲得不少好評。(取材自微博)

中國知名女星范冰冰 向近日出席西班牙年度電影盛事「聖塞巴斯蒂安國際電影節」，並擔任評審，她在紅毯上穿著一襲露背黑白禮服亮相，成為全場焦點。但她PO了一張正在播映的電影畫面，被網友質疑當評審還侵犯版權，引發熱議。

范冰冰一向是紅毯嬌客，但她這次紅毯造型一改過去的浮誇華麗，走起簡約高貴路線，果然引起關注。范冰冰的妝容也跳脫以往的濃厚，看不到烈焰紅唇，而是清新優雅風格。

不過，有眼尖網友發現，范冰冰比起年初在坎城影展 亮相時瘦了不少，兩頰變得瘦削、輪廓更為分明，狀態十分不錯。

紅毯過關了，但范冰冰卻因為PO了一張照片，被網友罵翻。

據悉，擔任評審的她，在微博 PO文「工作開始了」，並附上在影廳中拍攝的照片，其中一張卻是正在播映的電影畫面，被網友質疑「當評審還侵犯版權」，還有人酸她「丟人丟到國際」、「拍了那麼多電影卻沒有版權意識」，范冰冰過了不久火速刪文。

其實，范冰冰這起事件不是個案，有網友翻出章子怡2020年帶著女兒去看電影「奪冠」，也在電影播映期間拍下小孩背影，並PO到微博，連帶曝光了電影畫面，當時一度引起熱議。