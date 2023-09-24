我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

「如懿傳」鞭周迅來真的 何泓姍怕NG重來

記者杜沛學／綜合報導
何泓姍演出「如懿傳」受討論。（圖：LiTV、兩岸電影展提供）
何泓姍演出「如懿傳」受討論。（圖：LiTV、兩岸電影展提供）

中國女星何泓姍曾演出「如懿傳」、「錦心似玉」等劇讓觀眾對她印象頗深，日前透過兩岸電影展赴台，接受專訪時，聽到自己被粉絲封為「水晶系娃娃」，害羞笑說：「其實我是第一次聽，我真的覺得是盛讚，好美喔！聽這個會感覺整個人心情都開朗了！如果可以的話，可以多誇一誇我！」

不過何泓姍隨後也補充，自己性格上還是挺像男孩的，因為私下很愛電競比賽，「我會看很多電競的比賽，然後會去現場，想著自己試著要不要去解說一下賽程，其實我玩的東西比較特別一點，還有用相機，復古類的照片相機拍攝，其實我比較男孩子一點！」

提到自己的作品，何泓姍覺得「如懿傳」裡周迅與霍建華的鼓勵與幫助讓她獲益良多，同時也促使她飾演的小琵琶精深受不少粉絲喜愛，例如與周迅對戲時，何泓姍表示一開始是忐忑的，「我會跟她說，現在看妳，我很緊張，請讓我多看妳一會兒，然後我會看她很久、很久，等我看她到心中舒服適應了，我才開始演，因為我戲裡有打她巴掌的橋段，特別多。」

何泓姍也透露，打周迅的戲都是來真的，「有一次我鞭子都抽了她，我看她一瞬間眼淚就飆出來。」難道當時不害怕嗎？她說：「怕我也得繼續演下去，我怕鏡頭不過，因為已經拍了。」而她也大讚周迅敬業，「她就過來跟我說『真打』。」

何泓姍還分享：「我覺得特別有意義的是電影『不二兄弟』，雖然我在裡面戲份不是特別多，但是我飾演素恩這個角色，是文光，就是有自閉症這個人生命中的一道光，我是讓他發現，他有多特別的人，這個角色對我來說很重要，也讓我堅持了一直要去幫助、一直要去認識自閉症患者這樣的群體。」

何泓姍也很喜歡自己在「天龍八部」中飾演的「阿紫」，「阿紫讓我覺得演起來很有勁，不過『錦心似玉』的喬蓮房我就不喜歡這個人了，我覺得她太矯情了，還是阿紫敢愛敢恨些！」

記起當時拍攝「錦心似玉」，何泓姍說：「記得我在拍的時候，跟WA哥（鍾漢良），我們兩個對戲時，還沒開始就笑場了，但演的時候我們就狠狠的在演，這個角色確實有一點不討喜。」坦言也擔心戲迷入戲深討厭她。

周迅 影展

上一則

趙露思小露美胸螞蟻腰 網曝：素顏超美

下一則

被爆強吻師弟 瀧澤秀明痛斥媒體不實報導

延伸閱讀

「如懿傳」抽周迅鞭子來真的 何泓姍嚇曝：她瞬間飆淚

「如懿傳」抽周迅鞭子來真的 何泓姍嚇曝：她瞬間飆淚
同框小22歲Krystal 50歲李冰冰凍齡美貌獲讚

同框小22歲Krystal 50歲李冰冰凍齡美貌獲讚
李冰冰同框「小22歲」Krystal 50歲狀態被讚：太絕了

李冰冰同框「小22歲」Krystal 50歲狀態被讚：太絕了
117億見光…補稅明星名單疑曝光 吳京繳3億？

117億見光…補稅明星名單疑曝光 吳京繳3億？

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲