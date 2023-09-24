「如懿傳」鞭周迅來真的 何泓姍怕NG重來

何泓姍演出「如懿傳」受討論。（圖：LiTV、兩岸電影展提供）

中國女星何泓姍曾演出「如懿傳」、「錦心似玉」等劇讓觀眾對她印象頗深，日前透過兩岸電影展 赴台，接受專訪時，聽到自己被粉絲封為「水晶系娃娃」，害羞笑說：「其實我是第一次聽，我真的覺得是盛讚，好美喔！聽這個會感覺整個人心情都開朗了！如果可以的話，可以多誇一誇我！」

不過何泓姍隨後也補充，自己性格上還是挺像男孩的，因為私下很愛電競比賽，「我會看很多電競的比賽，然後會去現場，想著自己試著要不要去解說一下賽程，其實我玩的東西比較特別一點，還有用相機，復古類的照片相機拍攝，其實我比較男孩子一點！」

提到自己的作品，何泓姍覺得「如懿傳」裡周迅 與霍建華的鼓勵與幫助讓她獲益良多，同時也促使她飾演的小琵琶精深受不少粉絲喜愛，例如與周迅對戲時，何泓姍表示一開始是忐忑的，「我會跟她說，現在看妳，我很緊張，請讓我多看妳一會兒，然後我會看她很久、很久，等我看她到心中舒服適應了，我才開始演，因為我戲裡有打她巴掌的橋段，特別多。」

何泓姍也透露，打周迅的戲都是來真的，「有一次我鞭子都抽了她，我看她一瞬間眼淚就飆出來。」難道當時不害怕嗎？她說：「怕我也得繼續演下去，我怕鏡頭不過，因為已經拍了。」而她也大讚周迅敬業，「她就過來跟我說『真打』。」

何泓姍還分享：「我覺得特別有意義的是電影『不二兄弟』，雖然我在裡面戲份不是特別多，但是我飾演素恩這個角色，是文光，就是有自閉症這個人生命中的一道光，我是讓他發現，他有多特別的人，這個角色對我來說很重要，也讓我堅持了一直要去幫助、一直要去認識自閉症患者這樣的群體。」

何泓姍也很喜歡自己在「天龍八部」中飾演的「阿紫」，「阿紫讓我覺得演起來很有勁，不過『錦心似玉』的喬蓮房我就不喜歡這個人了，我覺得她太矯情了，還是阿紫敢愛敢恨些！」

記起當時拍攝「錦心似玉」，何泓姍說：「記得我在拍的時候，跟WA哥（鍾漢良），我們兩個對戲時，還沒開始就笑場了，但演的時候我們就狠狠的在演，這個角色確實有一點不討喜。」坦言也擔心戲迷入戲深討厭她。